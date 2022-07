Mercedes-AMG EQE43 Genuss ohne Reue? Sportliche Limousinen kombinieren Fahrspass mit Alltagsnutzen. Der Mercedes-AMG EQE 43 zeigt, dass das mit E-Antrieb besser geht.

Mercedes-AMG EQE 43. Bild: zVg

Ausreichend Leistung für zügiges Überholen, ein sportliches Fahrwerk für kurvige Strecken, auf Wunsch emotionaler Klang – und Platz für die ganze Familie. Sportliche Limousinen sind für manchen ein Traum. Doch gelingt die angestrebte Quadratur des Kreises oft nicht ganz perfekt: Geräusch-und Federungskomfort leiden im Alltag unter den sportlichen Ambitionen – und der Verbrauch ist auch erhöht, wenn die hohe Motorleistung nicht ausgenutzt wird.

Mit dem AMG EQE 43 will Mercedes nun das beliebte Sportlimousinen-Feld erstmals mit E-Antrieb besetzen. Und zeigt damit gleich, dass ein E-Antrieb hier die bessere Wahl sein kann. Die Reichweite gibt Mercedes mit bis zu 533 km an; im Test kamen wir bei einem Durchschnittsverbrauch von 20,8 kWh/100 km (Werk: 23,5 kWh/100 km) auf eine theoretische Maximalreichweite von 435 km. Damit ist die Limousine absolut alltags-und reisetauglich, zumal sie sich mit maximal 170 kW an einer Schnellladestation zügig nachladen lässt (32 min 10–80%).

Entscheidender dürfte in dieser Wagenklasse aber für viele Kunden die Spreizung zwischen Alltagsnutzen, Komfort und Fahrspass sein. Hier spielt der elektrische AMG auf jeden Fall in der höchsten Liga: Auf der einen Seite stehen 476 PS und 858 Nm Maximaldrehmoment für nachdrückliche Beschleunigung, kombiniert mit einer ausgeklügelten Luftfederung und einer Allradlenkung für Agilität trotz 2,5 Tonnen Leergewicht.

Auf der anderen Seite stehen bester Federungskomfort, hervorragende Schallisolierung und ein geräumiger Innenraum. Das macht den AMG EQE 43 zum hervorragenden Reisewagen samt Allradantrieb – zum Beispiel für Geschäftsleute, die regelmässig lange Strecken zurücklegen müssen. Wird der Stromer darüber hinaus mit Energie aus nachhaltiger Produktion betankt, kommt dieser Genuss fast ohne Reue.

Dass die sportlichen Limousinen aus Deutschland mit selbstbewussten Preisen aufwarten, daran ändert sich auch mit E-Antrieb nichts. Die Preise für den AMG EQE 43 starten bei 121 300 Franken – und die Auswahl an kostenpflichtigen Extras ist gewohnt hoch.