Konservative Alternative

Die Botschaft, welche Opel mit dem neuen Corsa e aussenden will ist klar: Der Corsa e soll ein ganz normaler Kleinwagen sein, nur halt mit E-Antrieb. Kein futuristisches Raumschiff mit Hightech-Schnickschnack, sondern ein Auto für den Alltag.

Optische Experimente bleiben folgerichtig gänzlich aus – sowohl aussen, wie auch innen. Der Corsa e sieht genauso aus, wie seine Geschwister mit Verbrennungsmotor, selbst der Kühlergrill bleibt komplett unangetastet. Nur das Fehlende Auspuffendrohr am Heck deutet auf die Stromversion hin. Auch im Innenraum gibt sich der Strom-Corsa konservativ. Einige Grafiken auf dem Touchscreen und dem Tacho-Display sind angepasst, ansonsten herrscht hier die schlichte Sachlichkeit, wie man sie im Kleinwagen erwartet. Und das ist zunächst auch gut so.

Einsteigen, Startknopf drücken, am Automatik-Wählhebel auf Fahrstufe «D» stellen und lautlos losrollen. Genauso normal, wie bei jedem Kleinwagen mit Automatikgetriebe – nur leiser und geschmeidiger.

Angenehm unauffällig

Diese Unauffälligkeit setzt sich in angenehmster Form auch während der Fahrt fort. Der E-Antrieb ist durchzugsstark und spontan, was den Corsa leichtfüssig durch die Stadt stromern lässt. Für die Autobahn sind die 136 PS ausreichend, zumal der Corsa hier mit gutem Federungskomfort punktet.

Allerdings muss man hier spürbare Nickbewegungen in Kauf nehmen, insbesondere beim stärkeren Bremsen, wo das durch die Akkus recht hohe Gewicht spürbar wird. Ansonsten lässt sich der Kleinwagen aber nicht viel zu Schulden kommen. Das Platzangebot ist ausreichend, die Sitzposition passt, auch wenn sich Grossgewachsene etwas mehr Verstellmöglichkeiten wünschen. Insgesamt ist der Opel für Stadtfahrten aber ein fast perfektes Auto: wendig, komfortabel und effizient. Gerade auf Kurzstrecken, wo ein Benziner oder Diesel gar nicht erst auf Betriebstemperatur kommt. Doch wie sieht es aus, wenn man gelegentlich eine Langstrecke unter die Räder nehmen will?

Ausdauernd, aber wenig hilfsbereit

Opel gibt für den Corsa e eine Reichweite von 330 Kilometern nach WLTP an. Ein guter Wert, den der Stromer vor allem dank seinem 50-kW/h-Akku, der rund 345 kg wiegt, und seinem geringen Verbrauch erreicht. Im Test waren es schliesslich 14,5 kWh/100 km, wobei der Stromer gemischt auf Autobahnen und im Stadtverkehr bewegt wurde. So sind knapp 300 Kilometer problemlos möglich; bei reiner Autobahnfahrt sind es dann eher 250 Kilometer, über Land und in der Stadt kann man die Werksangabe auch übertreffen. Das ist durchaus alltagstauglich – und überwindet die berüchtigte «Reichweitenangst». Wenn das nicht reicht, ist der Akku an einer Gleichstrom-Schnellladesäule mit 100 kW Leistung in 30 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen. Das macht den Corsa e durchaus reisetauglich – mit einem kleinen «Aber».

Denn auch in Sachen Navigation ist der Corsa e kaum von seinen Verbrenner-Brüdern unterscheidbar. Wer eine passende Ladestation finden will, muss sich dafür durch die Untermenüs klicken – oder die Ladestation per Smartphone-App lokalisieren. Das muss in einem modernen E-Auto einfacher gehen. Schliesslich soll der Corsa e kein Auto für Fans und Techniktüftler sein, sondern ein Stromer für Jedermann. Ist das Auto erst mal an die Ladestation angeschlossen, will man als Fahrer natürlich wissen, wann die Batterie voll ist. Das wird aber leider nur klein im Tachodisplay angezeigt; ist die Fahrertür geöffnet, wird die Ladezeit von entsprechenden Hinweis überdeckt. Zudem braucht der Corsa e eine Weile, bis er aufgrund des zur Verfügung stehenden Ladestroms die korrekte Restladezeit berechnet hat.