Ken Block & Audi Spektakuläre Ehrung Ken Block, der König des automobilen Spektakels, ist Anfang des Jahres verstorben; sein Erbe soll mit dem Audi S1 Hoonitron weiterleben.

Der Audi S1 e-tron quattro «Hoonitron» ist eine Hommage an die Rallye-Audis der 1980er. Bild: zVg

Ken Block bezeichnete sich selbst als «lucky bastard». Der Amerikaner war Mitbegründer des Skateboard-Modelabels DC Shoes und fand Anfang der 2000er den Einstieg in den Rallyesport, wo er sich erfolgreich behaupten konnte und 2010 auch den Einstieg in die Weltmeisterschaft erreichte – und seine Passion voll und ganz ausleben konnte.

Nebst dem ernsthaften Engagement in der Rallye-WM machte sich Block aber vor allem einen Namen, indem er sich über die Jahre zum König des Spektakels krönte. In seinen Gymkhana-Videos zeigte er der Welt, was auf vier Rädern möglich ist: spektakuläre Manöver und Drifts mit qualmenden Reifen, an der Grenze des physikalisch Möglichen und mit beeindruckender Präzision. Zunächst auf verlassenen Industriegeländen, später aber auch in eigens abgesperrten Stadtvierteln. Damit erhob Ken Block das Autofahren für seine Fangemeinde zur Kunstform. Damit wurden bald auch die Autohersteller auf den Kalifornier aufmerksam; zuerst war er in einem Subaru zu sehen, später stieg Ford ein – und 2022 schliesslich Audi. Gekonnt wurde eine Brücke zur Rallye-Vergangenheit der Marke geschlagen, welche zusammen mit dem Drift-Künstler in die Zukunft gebracht werden sollte. Als Veranschaulichung dafür wurde der S1 Hoonitron kreiert, eine elektrische Hommage an den legendären Sport Quattro S1 aus den 1980ern.

Rallyefahrer Matthias Ekström weiss den Boliden artgerecht zu bewegen. Bild: zVg

Elektrischer Reifenfresser

Der «Hoonitron» sollte in den Händen von Ken Block ein Zeichen dafür sein, dass auch mit elektrischem Antrieb Fahrfreude und sportliche Höchstleistungen möglich sind, was in einem spektakulären Video, gedreht in Las Vegas (USA), zweifelsfrei veranschaulicht wurde. Mit viel Qualm, atemberaubender Beschleunigung und spektakulären Drifts brauste Block durch die Neonlichter der US-Spielerstadt. Es sollte leider das letzte grosse Zeugnis seiner von ihm populär gemachten Kunstform werden, Ken Block verunglückte Anfang des Jahres bei einem Unfall mit einem Schneemobil tödlich.

Seine Passion soll und wird aber weiterleben – weswegen sich Audi entschieden hat, den «Hoonitron» nicht einfach ins Museum zu stellen, sondern auf Tour zu schicken. Mit Renn-und Rallyefahrer Matthias Ekström im Cockpit soll er die Leidenschaft an der präzisen Fahrzeugbeherrschung im Grenzbereich um die Welt tragen. In der Schweiz gab das Driftmonster ein Gastspiel am verschneiten Flüelapass. Ein 800-Volt-Akkupaket mit 57,6 kWh Speicherkapazität versorgt je einen E-Motor an Vorder-und Hinterachse mit Strom. In Summe sind 680 PS und 640 Nm Drehmoment verfügbar, dank individuellem Antrieb pro Achse variabel und blitzschnell verteilbar. Die kurze Übersetzung sorgt für bis zu 3000 Nm Drehmoment an den Achsen, womit die Räder auf jedem Untergrund zum Durchdrehen gebracht werden können; mit einer hydraulischen Handbremse auf der Hinterachse kann ein Profi am Lenkrad den Wagen noch präziser um Kehren dirigieren.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h – vorwärts wie rückwärts, begleitet vom lauten Surren von E-Maschinen und Getriebezahnrädern.

Eine kurze Demorunde von Profifahrer Ekström lässt die Faszination an der kalkulierten Drifterei sofort aufblitzen. Auch, weil das ganze von aussen betrachtet elegant und einfach wirkt, wie es vielleicht auch beim Beobachten eines geübten Skifahrers der Fall sein mag. Danach heisst es: selbst ins Lenkrad greifen. Zwar nicht beim rund 12 Millionen teuren «Hoonitron», dafür aber beim Audi RS e-tron GT. Der strassentauglichen, vergleichbarsten und mit einem Grundpreis von 151 600 Franken erreichbareren Alternative zum Einzelstück.

646 Elektro-PS auf Eis: Audi RS e-tron GT. Bilder: zvg Bild: zVg

Feingefühl oder Abflug

646 PS und 830 Nm sind ebenfalls mehr als genug, um die mit kurzen Spikes versehenen Reifen auf Eis zum Durchdrehen zu bringen. Da der elektrische Antrieb bei deaktivierten Regelsystemen unmittelbar über die vier angetriebenen Räder herfällt, ist umso mehr Feingefühl gefragt, um keinen unkontrollierten Dreher zu produzieren. Und das schon bei geringer Geschwindigkeit, was schlussendlich den Eindruck vermittelt: So einfach, wie es aussieht, ist es bei weitem nicht. Erst recht nicht, wenn, wie in den spektakulären Videos, die Geschwindigkeit drastisch höher ist – und statt auf Eis auf griffigem Asphalt gefahren wird.