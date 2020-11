Ganz schön praktisch

Man möchte es kaum glauben, wenn man den Mercedes GLB vor sich hat: Der geräumige SUV teilt sich die Grundarchitektur mit dem Kompaktwagen der A-Klasse, obwohl er mit 4,63 Metern rund 22 Zentimeter länger ist. Zwar ordnet die Modellbezeichnung den GLB als SUV im Mercedes-Programm ein, was er durch die ausgestellten Radläufe und die höhere Bodenfreiheit auch zeigt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Eigentlich will der GLB vor allem ein praktischer Familienvan im Gewand eines trendigen SUV sein. Unter dem Ladeboden versteckt sich eine aufklappbare dritte Sitzreihe, die für Personen bis zu 1,68 Metern Körpergrösse geeignet sein soll; als Notsitz oder für Kinder, auf jeden Fall eine passende Ergänzung in diesem Auto. Der Kofferraum fasst 560 bis 1755 Liter und lässt sich durch die verschiebbare und in der Neigung verstellbare zweite Sitzreihe sehr flexibel nutzen.