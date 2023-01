Ford F150 Lightning Strom für den Liebling der Amerikaner Die grüne Antwort auf die langjährige Pick-up-Historie der Marke Ford beeindruckt – und lässt Fragen offen.

Gigantisch: Der Ford F150 Lightning Bild: Carla Welti

Mit grossen Pick-ups im US-Format hatte ich bislang keine Berührungspunkte und konnte also nur ahnen, was mit dem Ford F-150 Lightning auf mich zukam. Ein knapp 3 Tonnen schweres Gefährt, 5 Sitze, jede Menge Platz und bis zu 4,5 Tonnen Anhängelast. Ford nennt sein neustes Geschöpf den «fortschrittlichsten und innovativsten ‹Truck›, den der Hersteller jemals gebaut hat». Grosse Klappe. Was steckt dahinter? Der erste Eindruck ist erstaunlich. Der Lightning wirkt gigantisch: 1,9 Meter hoch, mit den Seitenspiegeln 2,4 Meter breit und 5,9 Meter lang. Die Frontbeleuchtung, die sich einmal komplett über die Nase des Lightning erstreckt und somit die gesamte Front förmlich einrahmt, betont die kantige Grösse dieses Pick-ups noch zusätzlich. Wenn auch reine Geschmackssache, der Look gefällt mir gut. Beim Einsteigen in das Auto habe ich mich gefühlt wie bei der letzten Bergwanderung, die ich nur mit Müh und Not durchgestanden habe. Der Einstieg ist echt hoch – macht bei den Massen dieses Autos aber auch Sinn. Zur Hilfe gibt es Griffe, die an der A-Säule befestigt sind, an denen man sich hochziehen kann. So langsam fühle ich mich im Pick-up-Mood angekommen.

Digitaler Riese

Reingesetzt in das Auto, fällt mir sofort der Bildschirm oberhalb der Mittelkonsole auf. Das 15,5 Zoll grosse Display wirkt sehr gross und schon fast etwas hingeklatscht in dem Interieur, welches sonst eigentlich sehr geschmackvoll und ganz im Stil von Ford daherkommt. Spannend an dem Infotainment ist, dass es mit dem Fahrer mit lernt. Es versteht die Vorlieben des Fahrers und passt sich diesen an. Bis das tatsächlich eintrifft, muss man länger als nur 15 Minuten mit dem Auto fahren, doch da schlägt mein kleines Infotainment-Herz doch gleich wieder etwas höher. Ich mach’s mir also bequem in dem Auto, was auf diesen ausladenden Sitzen ein Einfaches ist, und achte genauer denn je auf meine Sitzposition. Denn von innen wird mir die Grösse dieses Fords noch einmal bewusst: Ich glaube, so hoch bin ich in einem Auto noch nie gesessen. Also, doppelt checken, dass ich den vollen Überblick habe. Startknopf kurz andrücken und ich werde wieder daran erinnert, dass ich in einem Elektroauto sitze. Der Lightning geht geräuschlos an und ich manövriere aus dem Parkplatz. Ja, manövrieren – knapp 6 Meter sind für jeden Parkplatz zu lang.

Leise Power

Nach dem ersten Mal «Gas» geben wird mir bewusst, wie viel Kraft in diesem Auto steckt. In der Extended-Range-Version sind 433 kW Leistung (580 PS) zu finden – für so ein grosses und schweres Auto braucht es nun mal viel Leistung. Punkto Reichweite wirft Ford mit grossen Zahlen um sich. Zwar schafft der Ford F-150 Lightning mit der Standard-Range-Batterie nach EPA-Norm nur 370 Kilometer, jedoch sind mit der Extended Version bereits 483 Kilometer und in den XLT- und Lariat-Varianten 515 Kilometer möglich. Wir wissen alle, dass dies Idealvorstellungen sind und diese Reichweiten in der Realität kaum zu erreichen sind. Nichtsdestotrotz: Das liest sich gut.

Kommandozentrale mit grossem Hochkant-Touchscreen. Bild: zVg

Die Beschleunigung fühlt sich mächtig an. Das Gefühl, ein so grosses Fahrzeug so leise und einfach beschleunigen zu können, ist beeindruckend – der Riese schafft es in weniger als 5 Sekunden auf 100 km/h! Ich cruise also durch die Dörfer in Kitzbühler Nähe und geniesse das Pick-up-Gefühl. Doch mir geht eine Frage nicht aus dem Kopf: 4,5 Tonnen soll dieses Fahrzeug maximal ziehen können? Der grundsätzliche Gedanke, mit einem elektrisch betriebenen Auto Anhängerlast zu ziehen, ist für mich ein Albtraum. Schon ohne Hänger wirken Temperatur, Wetter und Tempo extrem auf den Verbrauch und damit die Reichweite ein. Zusätzliche Last am Haken vervielfacht dieses Problem. Wie sich die Technik hier weiterentwickelt, muss sich zeigen.

Raumwunder und Stromspeicher

Während die Anhängerkupplung am Heck für Fragen sorgt, finde ich an der Front ein Highlight: Den «Frunk», also den vorderen Kofferraum. Da die Antriebskomponenten des elektrischen Pick-ups im Unterboden verbaut sind, findet man unter der Fronthaube beeindruckend viel Stauraum – und die Option für externe Stromversorgung. So kann der Lightning als rollende Stromversorgung genutzt werden und bietet je nach Ausstattung von 2,4 kW bis zu 9,7 kW Output. Damit kann man zum Beispiel sein Werkzeug unterwegs aufladen, was mit Sicherheit sehr ansprechend ist für die Handwerker-Zielgruppe, die gerne auf Pick-ups als Geschäftsfahrzeuge zurückgreift. Oder aber man kocht damit Marroni und Glühwein, wie es Ford für uns gemacht hat.

Im Extremfall kann der Lightning als rollendes Notstromaggregat genutzt werden und mit seiner 131-kWh-Reserve ganze Häuser tagelang mit Strom versorgen – sofern diese über eine entsprechende Umschaltung verfügen.

Der Akku kann auch als mobiler Notstrom-Spender genutzt werden. Bild: zVg

Schlussendlich ist der Lightning ein beeindruckendes Geschöpf, welches viele Spielereien und spannende Features für den Fahrer bietet. Ford hat aktuell jedoch keine Pläne, den E-Pick-up nach Europa zu bringen – alleine die Umrüstung auf die hiesige Ladeinfrastruktur wäre zu komplex. Für einen Erfolg im hart umkämpften US-Pick-up-Markt muss die dortige Infrastruktur noch wachsen und die Preise müssen sinken: Mit 55 975 bis 96 874 US-Dollar ist der Stromer noch rund 10 000 Dollar teurer als ein Benziner.