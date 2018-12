Kein anderes Modell ist so sehr BMW wie der 3er. Die Mittelklasse-Limousine ist der Kern der Marke; nicht nur, weil sie für stetig gute Verkaufszahlen sorgt, sondern vor allem, weil der 3er seit nunmehr 43 Jahren das verkörpert, wofür die Bayrische Marke stehen will: Intelligente Technik, solide Qualität und natürlich die Freude am Fahren.

Die Anforderung an eine Neuauflage des 3ers sind also hoch. Schliesslich muss die Limousine mit der Zeit gehen, alles besser können als der Vorgänger – und darf trotzdem die DNA der langen Tradition nicht verleugnen. Diesbezüglich haben die Designer gute Arbeit geleistet. Auch der neueste Dreier ist auf Anhieb als solcher zu erkennen. Der typische „Hofmeister-Knick“ an der C-Säule ist genauso vorhanden, wie das unverwechselbare Gesicht eines jeden BMW, bestehend aus angedeuteten Rundaugen in den Leuchten und dem Doppelnieren-Kühlergrill. Aber die inzwischen siebte Generation des Klassikers wurde auch deutlich moderner und schärfer. Der Kühler steht stolzer im Wind, die Haube wirkt muskulöser, das Heck entschlossener.