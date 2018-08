Während inzwischen viele Hersteller mit Hochdruck daran arbeiten, in der E-Mobilität Fuss zu fassen, kann Nissan diesbezüglich bereits auf eine ansehnliche Geschichte zurückblicken. Denn die Japaner schickten ihren ersten reinen Stromer schon 2010 auf die Strasse. Aus damaliger Sicht ein mutiger Schritt, der sich aber im Nachhinein als goldrichtig entpuppt hat. Mit rund

300'000 Verkäufen weltweit ist der Leaf nach wie vor das meistverkaufte E-Auto am Markt.

Nun lancierte Nissan die zweite Generation des Elektro-Pioniers, die den Erfolg fortführen soll. Dafür gab es von allem eine Portion mehr: mehr Platz, mehr Leistung und mehr Reichweite für erhöhte Alltagstauglichkeit, die er im Test unter Beweis stellen will. Zuletzt hatte der Leaf eine Batteriekapazität von 24 oder 30 Kilowattstunden, was für eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern reichte. Der Stromspeicher im Boden der neuen Auflage kann nun 40 kWh speichern, was für 285 Kilometer im realitätsnahen WLTP-Messverfahren reichen soll. Das klingt vielversprechend und vor allem sehr alltagstauglich – wenn der Japaner dieses Versprechen denn auch im Alltag einlösen kann. Unter der Klappe an der Front verfügt der Leaf einerseits über einen Chademo-Anschluss fürs Schnellladen an einer entsprechenden Ladestation, oder über den inzwischen verbreiteten Typ-2-Anschluss, an dem per Wechselstrom geladen werden kann. Am Schnelllader kann die Batterie in weniger als einer Stunde wieder auf über 80% laden, was auch längere Reisen ermöglicht. Schade ist aber, dass das eingebaute Ladegerät für Wechselstrom-Ladungen maximal 6 kW leistet. Dieses kommt an den inzwischen sehr verbreiteten Ladestationen mit Typ-2-Anschluss zum Einsatz, wie sie beispielsweise in vielen Supermarkt-Parkhäusern anzutreffen sind. Auch wenn diese Stationen meist 11 oder gar 22 kW leisten, kriegt der Leaf dadurch nicht schneller Strom in seinen Akku; pro Stunde kann Strom für knapp 40 Kilometer geladen werden. Nichtsdestotrotz bietet der Japaner hervorragende Alltagstauglichkeit.