2575 Q5 verkaufte Audi noch, 2016 im letzten Jahr, bevor der Mittelklasse-SUV von der neuen Generation abgelöst wurde. Damit rangierte der Q5 immer noch auf Rang vier aller Audi-Modelle. Das weckt Erwartungen an die neue, zweite Generation. Die kommt optisch erst mal nur dezent anders, aber dennoch sichtlich moderner. Straffere Kanten und klarere Flächen lassen den 4,66 Meter langen SUV deutlich athletischer wirken als seinen Vorgänger. Das passt, schliesslich hat er in der zweiten Generation um rund 90 Kilogramm abgespeckt. Der Testwagen mit 2-Liter-Dieselmotor und 190 PS bringt 1845 Kilogramm auf die Waage, versteckt dies aber gut. Dank der leichtgängigen und direkten Lenkung und dem stimmig abgestimmten, optionalen Luft-Fahrwerk wirkt der Q5 verhältnismässig leichtfüssig. Auch der Vierzylinder-Diesel fühlt sich ausreichend kräftig an; er bietet 400 Nm Drehmoment ab 1750 Nm und muss daher nicht mit hohen Drehzahlen gehetzt werden. Nur beim Anfahren leistet sich der Selbstzünder in Kombination mit dem siebenstufigen DSG-Getriebe eine Gedenksekunde. Schade, denn ansonsten passt das Getriebe gut zum Motor und schaltet flink, passend und kaum spürbar.