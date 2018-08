Was sorgt eigentlich für Fahrspass in einem Auto? Die gängigste und einfachste Antwort ist natürlich: Ordentlich Leistung unter der Haube! Suzuki sagt aber mit dem neuen Swift Sport: Das geht auch anders! 140 PS sind völlig ausreichend, wenn man das Auto auch darauf auslegt. Der Schlüssel zum Glück beim sportlichen Japaner liegt vor allem im geringen Gewicht. Nur rund eine Tonne bringt der knallgelbe Testwagen auf die Waage. So sprintet er in 8,1 Sekunden auf 100 km/h und schafft 210 km/h Spitze.

Auf der Strasse fühlt sich das sehr dynamisch und flott an. Das geringe Gewicht ist auf jedem Meter spürbar, nicht nur beim Beschleunigen. Der Knirps lenkt sehr willig in jede Kurve ein, muss sich gar nicht erst anstrengen, um seine Masse auch in der Biegung unter Kontrolle zu halten und spricht auch sehr direkt auf seine Bremse an. Hinzu kommt die sehr knackige 6-Gang-Handschaltung und der ansprechende, aber keinesfalls übertrieben aufdringliche Klang aus dem kecken Doppelauspuff.

Auch wenn die technischen Daten am Stammtisch kaum für grosses Staunen sorgen werden – in Sachen Fahrspass kann der kleine Japaner manch stärkerem und vor allem teurerem Sportler eine Lektion erteilen. Die verhältnismässig schmalen 195er-Reifen bieten für das geringe Gewicht immer genügend Haftung, lassen aber auch genügend Raum für Fahrspass, schon bei vernünftigen Geschwindigkeiten. Das macht den neuen Suzuki Swift Sport auf der Strasse zum echten Charmeur. Natürlich weiss man, dass man damit auf einer Rennstrecke nicht zu den Schnellsten zählt. Aber mal ehrlich: Wen stört das schon?