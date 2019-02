Mit dem neuen CR-V etabliert Honda auch ein neues Antriebssystem. Das i-MMD-Hybridsystem steht für «Intelligent Multi-

Mode Drive», und das Schlaue daran ist, nebst den drei Fahrmodi EV, Hybrid und Engine, sowie der Möglichkeit, durch die Schaltwippen am Lenkrad die Rekuperation zu steuern: Der CR-V Hybrid kommt im Gegensatz zu konventionellen Hybrid-Modellen ohne Automatik, CVT oder ein anderes Getriebe aus.

Er verfügt lediglich über eine nassgeführte Lamellenkupplung, die den 2,0-Liter-Benzinmotor mit 145 PS je nach Lastbereich direkt an die Antriebsachsen durchschaltet. Kurzum: Einen direkten Antrieb vom Benzinmotor auf die Räder gibt es nur in Phasen gleichmässiger Fortbewegung im mittleren bis oberen Geschwindigkeitsbereich – vor allem auf der Autobahn.

Durch das ausgefeilte elektronische Management funktioniert der Übergang zwischen Elektromotorantrieb, Generatorbetrieb und direktem Durchtrieb des Benzinmotors übergangslos. Nur am Monitor kann man den aktuellen Antriebszustand ablesen.