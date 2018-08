Endlich! Nach langen Ankündigungen ist die legendäre Alpine A110 wieder zurück auf der Strasse. Und schon auf den ersten Blick wird klar: Man hat sich bei Renault richtig Mühe gegeben, um die Mitte der 90er-Jahre eingeschläferte Marke wieder zurückzubringen. Offiziell gegründet wurde Alpine 1955 von Jean Rédélé, einem Renault-Händler aus Dieppe in der Normandie. Rédélé war passionierter Rennfahrer und verbesserte seine Renault-Modelle stetig, um bei Bergrennen und Rallyes erfolgreich zu sein; daraus entstand schliesslich die Marke Alpine als Hommage an den Sieg beim Alpenpokal 1954.

Die Autos von Alpine waren schon damals nach einem einfachen Erfolgsrezept gebaut: kompakt, handlich und vor allem leicht. Das galt auch für die berühmte A110, mit der die französische Marke mit Unterstützung von Renault 1973 als erster Hersteller überhaupt einen Rallye-Marken-Weltmeistertitel gewann. Nach der erfolgreichen A110 wurde es aber immer ruhiger um die Sportwagenschmiede, bis der neue Besitzer Renault die Marke schliesslich fallen liess.

Umso mehr freuten sich die Enthusiasten auf das lange angekündigte Comeback. Die Frage war nur: Wie ernsthaft will Renault Alpine wieder zurückbringen? Die Idee lebt weiter Eins steht fest: Man kann Renault nur loben für die Konsequenz, mit der dieses Projekt angegangen wurde. Das beginnt schon beim Design des neuen Sportwagens – eine glaubwürdige Fortsetzung der A110, wie sie bis 1977 gebaut wurde. Kein einfacher Retro-Abklatsch, sondern eine gekonnte, stilsichere Weiterentwicklung, als wäre das Coupé nie weg gewesen. Das freundliche Gesicht mit den vier runden Leuchten, die mittige Kante in der vorderen Haube und das fliessende Heck mit der kuppelartigen Heckscheibe: Alles ist noch da und wurde liebevoll in die Neuzeit gebracht.

1 / 10 Vollbild

Vor allem aber ist die Alpine A110 noch immer ein kleines, zierliches Auto. Natürlich deutlich grösser als die Vorgängerin, doch gemessen an heutigen Massstäben eben weiterhin winzig: 4,18 Meter lang und 1,78 Meter breit; also ungefähr so gross wie ein Renault Clio, aber nur 1,25 Meter flach. Ein erster Hinweis darauf, dass man sich nicht nur beim Design am Urahnen orientiert hat.

Das komplett neu konstruierte Chassis ist zu 96% aus Aluminium gebaut, um das Gewicht möglichst tief zu halten. Nur knapp 1,1 Tonnen bringt die Französin auf die Waage; vollgetankt, wohlgemerkt. Der Motor wanderte im Vergleich zur Ur-Alpine nach vorne. Mittelmotor statt Heckmotor für eine ausgewogenere Gewichtsverteilung. Das Triebwerk an sich stammt aus dem

Renault-Regal. Ein 1,8-Liter-Turbo, wie er beispielsweise auch im Mégane R. S. zum Einsatz kommt. Im Sportcoupé leistet er 252 PS und 320 Nm, die er über ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterachse bringt. Für einen modernen Sportwagen mögen diese Zahlen zunächst schon fast bescheiden wirken, doch das geringe Gewicht sorgt für andere Massstäbe. Die Alpine A110 muss sich in Sachen Fahrleistung nicht verstecken; 0–100 km/h sind in 4,5 Sekunden möglich, die Höchstgeschwindigkeit liegt dank günstiger Aerodynamik bei 250 km/h.

1 / 9 Vollbild