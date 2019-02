Eines steht fest: Die Infrastruktur muss noch wachsen. Doch das braucht Zeit. Die Produktion, der Transport und die Lagerung von Wasserstoff ist komplex. Entsprechend ist das Aufbauen eines flächendeckenden Tankstellennetzes nicht von heute auf morgen möglich. Aber: Ohne ein Angebot an Brennstoffzellen-Autos wird es auch keine Tankstellen geben. Toyota nimmt mit dem Mirai einen Anlauf und bietet ein Auto mit Wasserstoffantrieb zum Kauf an. Und das, obwohl derzeit nur zwei funktionierende Tankstellen verfügbar sind. Grössere Reisen sind also nur mit viel Planung möglich, wenn überhaupt; schade, denn eigentlich wäre der 4,89 Meter lange Japaner ein vorzüglicher Reisewagen mit fast geräuschlosem und geschmeidigem Antrieb, bequemen Sitzen und sehr komfortbetonter Federung.

Dass der Mirai so konsequent auf bequemes Fahren ausgelegt ist, macht durchaus Sinn. Denn mit 154 PS und 335 Nm Drehmoment kann der gut 1,9 Tonnen schwere Japaner zwar souverän im Verkehr mitschwimmen, der unmittelbare und drehmomentstarke Antritt, wie man ihn von batterie-elek-trischen Autos kennt, ist aber weniger deutlich spürbar.

Dafür hat der Wasserstoffantrieb Vorteile, wenn es darum geht, in kurzer Zeit viel Reichweite nachzutanken. Über eine Hochdruck-Tanksäule mit 700 bar bekommt man innert weniger Augenblicke bis zu 5 kg Wasserstoff in den Tank.

Laut Werk reicht dies für bis zu 500 Kilometer; im Test auf Winterreifen und bei tiefen Temperaturen war nach 370 bis 400 Kilometern Schluss. Für ein Kilo Wasserstoff bezahlt man derzeit knapp elf Franken, was laut Werksangabe für 100 Kilometer Fahrt reicht. Man fährt also ungefähr gleich teuer wie mit einem Benziner, der um die 7 l/100 km verbraucht. Und genauso simpel. Wären Tankstellen vorhanden, käme man mit dem

Mirai im Alltag problemlos zurecht. Es stellt sich also nur die Frage, ob sich der Wasserstoffantrieb als solcher durchsetzen wird oder der simplere batterie-elektrische Antrieb die erste Wahl sein wird.