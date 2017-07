Die volle Vielfalt

Als M760 Li xDrive, wie der Top-7er mit vollem Namen heisst, bietet die grosse Limousine eine breite Auswahl an Talenten: Vom fast geräuschlosen, äusserst geschmeidigen Dahingleiten bis zum dynamischen Kurvenflitzen dank Allradantrieb und Vierradlenkung ist fast alles möglich. Nur allzu enge Strässchen sind aufgrund der grossen Abmessungen nicht das bevorzugte Revier der Limousine.

Genauso vielseitig talentiert gibt sich auch das Audio-System. Es begeistert bei Dunkelheit auch optisch mit edlen, aus dem Vollen gefrästen Abdeckungen und stilvoller Beleuchtung, kann unauffällig und präzise auch gesprochene Nachrichten oder Hörbücher wiedergeben, für dezente Hintergrundmusik sorgen oder eben auch den Innenraum zum Konzertsaal machen. Man wähne sich in einem grossen Konzertsaal, oder fühle sich gar, als sässe man mitten im Orchester, «wenn die ‹Alpensinfonie› von Richard Strauss an ihren klanggewaltigen Höhepunkten alle Register des Orchesters fordert», meint Jan Wollmann. «Fast», wirft sein Kollege Simon Lilli ein. «Es fehlt natürlich der optische Reiz. Dass man die Musiker auch spielen sieht.» In Sachen Klang gibt es aber gar nichts einzuwenden. Auch nicht, wenn wir von klassischer Musik zu einem Klassiker der Rockmusik wechseln: «September» von Earth Wind & Fire. Eine Herausforderung für die Stereoanlage. Schliesslich will man auch beim vollen Einsatz des Schlagzeuges die Trompete noch klar und unverfälscht hören. Ein Spagat, der die Anlage im 7er problemlos meistert. Und: Egal, wie laut man aufdreht, es verzerrt nichts. Wetten, dass die Ohren vor der Musikanlage an ihre Grenzen stossen?

Ein angenehmer Nebeneffekt der guten Klangisolation: Die Musik dringt bei geschlossenen Fenstern kaum nach aussen. Der «Noise-Cancelling-Effekt» funktioniert auch andersrum. Man kann sich im M760 Li also auch ein lautstarkes Konzert nachts im Wohnquartier gönnen, ohne jemanden zu verärgern. Zumindest solange, wie Fenster und Türen geschlossen bleiben.

Der Preis der Stille

Gewiss, der M760 Li bewegt sich bevorzugt in Kreisen, in denen man nicht über Geld spricht. Man hat es. Dennoch stellt sich bei der Ankunft am Opernhaus die Frage nach dem Preis. Musiker Simon Lilli öffnet die Tür, das hektische Treiben der Stadt ist nun plötzlich wieder deutlich zu hören und schwappt wie eine Welle über die beschauliche Stille im luxuriösen Interieur. «Dieses Auto ist gewissermassen eine Oase der Stille. Ein echter Luxus in der heutigen, hektischen Zeit», meint er. Und dieser Luxus kostet mindestens 220 710 Franken für das Topmodell. Das Soundsystem von Bowers & Wilkins kann für jeden 7er optional geordert werden; es kostet 5640 bis 7170 Franken. Den absolut souveränen 12-Zylinder-Motor gibt es allerdings nur im Topmodell.