Erwachsener Kleinwagen

In Sachen Effizienz fährt der Toyota Yaris als bislang einziges Hybridmodell in der Kleinwagenklasse schon lange vorne weg. In der vierten Neuauflage schenken die Japaner ihrem meistverkauften Modell in Europa nun auch eine sportliche Optik, die mit der üblichen Niedlichkeit in der Klasse bricht. Die grösseren Überraschungen stecken allerdings unter der schicken Schale.

Das Interieur suggeriert auf den ersten Blick mit Soft-Oberflächen und Stoffbezügen auf Armaturentafel und Türverkleidungen einen hochwertigen Anspruch. Statt überdimensionierter Panels oder Displays gibt es ein Kombiinstrument im klassischen Rundtuben-Look mit digitalen Anzeigen für Antriebsart und Tempo sowie ein mittiges Multiinformations-Display, auf dem per Lenkradtasten alle relevanten Bord- und Fahrinfos aufgerufen werden können. Richtig auftrumpfen kann der kleine Japaner mit seiner Sicherheits- und Komfortausstattung. Stets zur Serie gehören etwa ein Abstandsradar, ein Spurhalte-, Spurwechsel- und Spurverfolgungsassistent, eine Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung, ein Abbiege- und Notbremsassistent, der Fussgänger Tag und Nacht erkennt, sowie ein Notfall-Lenkassistent. Darüber hinaus sollen acht Airbags, darunter erstmals einer zwischen Fahrer und Beifahrer, dabei helfen, bei den künftig strengeren Vorgaben im Euro-NCAP-Crashtest die Fünf-Sterne-Höchstwertung zu erreichen.