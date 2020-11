Elektrische Raumgleiter

E-Autos gehören mehr und mehr zum Strassenbild. Im September waren 13,4% der neu zugelassenen Personenwagen Batterie-elektrisch; insgesamt wurden 2020 in der Schweiz bereits 11169 Stromer eingelöst; 26,5% mehr als im Vorjahr.



Das liegt zum einen sicherlich an der kontinuierlich wachsenden Ladeinfrastruktur und am allgemein steigenden Interesse an alternativen Antrieben. Vor allem aber ist der Zuwachs bei den Neuzulassungen eine direkte Folge des wachsenden Angebots an E-Autos. Nachdem die Stromer fast ausschliesslich in Kleinwagen-Segmenten zu Hause waren, folgten in den letzten Jahren zahlreiche Kompaktwagen, Limousinen und SUV. Und nun scheint auch die Zeit der elektrischen Grossraumlimousinen gekommen zu sein. Fast gleichzeitig schicken Opel und Mercedes ihre Vertreter dieser Liga an den Start.

Konzeptionell sind sich der Zafira-e Life und der EQV durchaus ähnlich. Sie basieren beide auf der Plattform ihrer jeweiligen Geschwister mit Verbrennungsmotor, verfügen über eine E-Maschine, welche die Vorderräder antreibt und verstauen ihre Akkupakete im Unterboden. Denn hier haben die grossen Vans einen entscheidenden Vorteil: Sie bieten viel Platz, um die Batterien unterzubringen. Damit kann der grösste Nachteil dieser Bauform ein Stück weit kompensiert werden. Denn eine Grossraumlimousine, basierend auf einem Kastenwagen, liegt denkbar ungünstig im Wind. Der hohe Luftwiderstand sorgt für erhöhten Verbrauch und damit weniger Reichweite; das lässt sich nur mit einem grossen Akku kompensieren.

Opel schickt den Zafira-e Life wahlweise mit einem 50-oder 75-kWh-Akku auf die Strasse, der EQV von Mercedes ist ausschliesslich mit 90-kWh-Batterie zu haben. Damit schaffen beide Raumriesen mehr als 300 Kilometer Reichweite laut WLTP-Messung.