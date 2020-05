Die neuen Alten

Im Volksmund ist jedes alte Auto ein «Oldtimer». Das Strassenverkehrsgesetz nimmt es etwas genauer. Ein Veteran ist nur ein Automobil, das vor mindestens 30 Jahren erstmals zugelassen wurde. Zudem muss das Auto technisch in einwandfreiem Zustand sein. Optisch darf das Auto zwar durchaus Gebrauchsspuren aufweisen, allerdings nur in einem Mass, das auf sorgfältige Pflege schliessen lässt. Nicht professionell ausgeführte Reparaturen oder nicht zeitgemässe Optimierungen am Fahrzeug machen den Veteraneneintrag ebenfalls unmöglich. Es kann also längst nicht jedes Auto zum offiziellen Oldtimer werden.

Dafür geniesst ein Auto mit Veteraneneintrag einige Vorteile. Sie müssen nur alle sechs Jahre beim Strassenverkehrsamt vorgeführt werden; je nach Kanton können beliebig viele Veteranen auf ein Wechselschild zugelassen werden. Ausserdem bieten viele Versicherungen vorteilhafte Konditionen an. Aber Achtung: Ein Veteran darf nur für private Zwecke genutzt werden, mehr als rund 3000 Kilometer Laufleistung pro Jahr sind nicht erlaubt.