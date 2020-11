Der Gute-Laune-Crossover

Es sind diese kleinen Details, die im Puma für gute Laune im Alltag sorgen. So auch die Stoffsitzbezüge, die sich per Reissverschluss abtrennen lassen – und bequem in der Waschmaschine gewaschen werden können – so muss man sich auch von einem Kaffeefleck nicht die Laune verderben lassen.

Die netten kleinen Details im 4,21 Meter langen Kompakt-Crossover kommen aber auch nur deswegen so gut zur Geltung, weil die Basis stimmt. Diese teilt er sich mit dem Ford Fiesta und bietet entsprechend viel Fahrfreude. Der Puma fühlt sich flink und handlich an, federt aber Schlaglöcher und Bodenwellen anstandslos weg.

Unter der Haube des Testwagens steckt ein 1,0-Liter-Dreizylinder, der mit Mild-Hybrid-System auf 155 PS kommt. Er überzeugt im Alltag mit gleichmässiger Kraftentfaltung, kernigem Dreizylinder-Klang und knackiger 6-Gang-Handschaltung. Den Verbrauch für den 155 PS starken Puma gibt Ford mit 5,9 l/100 km an; im Test waren es 6,3 l/100 km, was gemessen am guten Raumangebot und den tadellosen Fahreigenschaften durchaus wirtschaftlich ist.

Wirtschaftlich ist der Puma auch bei der Anschaffung: Er ist schon ab 22 200 Franken zu haben – und bleibt selbst mit voller Ausstattung deutlich unter 40000 Franken.