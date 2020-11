Das günstigste E-Auto der Schweiz

Der Preis ist entscheidend: Ein Kritikpunkt, den sich Elektroautos häufig gefallen lassen müssen, ist der hohe Preis. Dem sagt Renault mit der E-Version des Twingo nun den Kampf an: Mit einem Einstiegspreis von 20 900 Franken abzüglich eines Elektrobonus von 2000 Franken wird der elektrisch angetriebene Kleinwagen zum günstigsten Elektroauto der Schweiz. Dafür kriegt man einen Kleinwagen mit genügend Platz für den städtischen Alltag, 22 kWh Batteriekapazität und eine Reichweite von 190 Kilometern im gemischten Fahrzyklus – oder gar 270 Kilometer im städtischen Fahrbetrieb. An einer Haushaltsteckdose ist der leere Akku nach 15 Stunden wieder komplett geladen. An einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 22 kW Leistung ist die Batterie nach nur einer Stunde wieder zu 80% geladen.

Der Twingo ist ohnehin schon ein Auto, welches gute Laune verbreitet. Der kleine Wagen mit frechem Design weckt Sympathien bei Passanten – und macht auch den Fahrer fröhlich. Mit nur 8,6 Metern Wendekreisdurchmesser ist man auch in engsten Seitenstrassen wendig und problemlos unterwegs. Zu dieser Wendigkeit passt der nun erhältliche E-Antrieb perfekt: Er zieht vom Stand weg gleichmässig und kräftig an. In gut vier Sekunden sind 50 km/h erreicht, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 135 km/h gerade noch Autobahn-tauglich. Dafür reichen ihm dank nur rund 1200 kg Leergewicht bescheidene 81 PS und 160 Nm Drehmoment.

Mit dem munteren Antrieb, den kompakten Abmessungen und der fast konkurrenzlosen Wendigkeit fühlt sich das Fahren im Twingo Electric fast schon an, wie mit einem Go-Kart – nur mit deutlich mehr Komfort. Die Federung ist sanft abgestimmt, federt Unebenheiten durchaus gekonnt weg und erlaubt in Flott gefahrenen Kurven spürbar viel Seitenneigung. Das tut der Fahrfreude aber keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Der Innenraum ist komplett identisch zum herkömmlich angetriebenen Twingo; die Batterie liegt unter den Vordersitzen, der Motor, wie bei Benziner und Diesel, direkt an der Hinterachse. So sitzt man auf den Vordersitzen mit genügend Platz, auch wenn der Sitz etwas hoch montiert ist und mehr Verstellmöglichkeiten bieten könnte.