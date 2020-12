Kaum ein Lebensbereich blieb verschont: Die Corona-Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt. Das hat auch das Autojahr 2020 geprägt. Am sichtbarsten wurde das Anfang März: Der Genfer Autosalon wurde kurzfristig abgesagt. Zum ersten Mal seit 1946!

Auch in den Verkaufszahlen war die Ausnahmesituation deutlich zu erkennen. Den Tiefpunkt erreichten die Verkäufe per Ende April: Gerade einmal 9382 Neuwagen wurden im April 2020 zugelassen; 67,2% weniger als im April 2019. Eine direkte Folge des Lockdowns: Die Showrooms der Händler mussten geschlossen bleiben, zahlreiche Hersteller haben ihre Produktion komplett gestoppt und auch die Zulieferer-Industrie konnte nicht mehr lückenlos liefern. Im Jahresverlauf hat sich der Markt wieder etwas erholt; per Ende November resultierte ein Minus von 25% gegenüber dem Vorjahr. Damit ist 2020 das schwächste Jahr im Schweizer Autoverkauf seit der Ölkrise in den 1970er-Jahren. Doch der Blick auf die Statistik zeigt auch Erfreuliches: Mehr als 54 000 Autos mit alternativen Antrieben, also Elektro-, Hybrid-, Gas-, und Wasserstofffahrzeuge, wurden bereits per Ende November eingelöst. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 62% gegenüber dem Vorjahr.

Der Aufstieg der alternativen Antriebe wird vor allem beflügelt durch die starke Zunahme bei den Plug-in-Hybriden (PHEV). Diese Modelle verfügen über einen konventionellen Verbrennungsmotor in Kombination mit einem E-Antrieb samt Akku, der sich an der Steckdose laden lässt. So sind, je nach Modell, Strecken von mehr als 70 Kilometer mit rein elektrischem Antrieb möglich. Auf längeren Reisen ist der Fahrer dank Benzintank trotzdem nicht auf eine Ladestation angewiesen. Sinnvoll ist diese Antriebsform freilich nur, wenn sie korrekt genutzt wird und der Akku für Kurzstreckenfahrten regelmässig geladen wird. 11 435 Autos mit einem solchen Antrieb wurden bis Ende November 2020 zugelassen; 246% mehr als im Vorjahr!

Das liegt natürlich vor allem am stark gewachsenen Angebot an PHEV-Fahrzeugen: Es gibt kaum mehr Hersteller, die kein solches Modell im Angebot haben. In Fast jeder Fahrzeugklassen sind Plug-in-Hybride unter den Neuheiten, die 2020 auf die Strasse kamen: Vom kompakten Renault Mégane über beliebten Skoda Octavia, bis hin zum grossen BMW X5: Sie alle sind nun auch mit aufladbarem Akku zu haben. Mit der neuesten Generation an PHEV-Modellen zeigt sich auch deutlich die technische Entwicklung. Dank verbesserter Akku-Technik fahren die meisten Modelle nun mindestens 40 Kilometer elektrisch – und erreichen so auch im Alltag ansehnlich tiefe Verbräuche.