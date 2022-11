BMW i7 Schweben auf Wolke sieben Der neue BMW 7er startet mit dem i7 rein elektrisch, Diesel und PHEV folgen später. Der Stromer lässt allerdings keine Wünsche offen.

Die Front mit grossem Grill und schmalen Leuchten. Bild: zVg

Die grosse Limousine der 7er-Reihe von BMW hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Die Formensprache wurde über die Jahre stets exzessiver; aus dem zierlichen, gestreckten Reisewagen wurde eine bullige und imposante Karosse. Die jüngste Generation geht diesbezüglich noch einen Schritt weiter. So gibt es den 7er nicht mehr in zwei Längen, sondern nur noch als «Langversion»: Mit 5,39 ist diese nochmals 13 Zentimeter länger als beim Vorgänger.

Damit wirkt die Luxuslimousine noch imposanter – und unterstreicht dies durch eine neue Designsprache, die vor allem an der Front auf den ersten Blick auffällt. Zum riesigen Nieren-Kühlergrill gesellen sich nun schmale LED-Leuchtstreifen, die auf Wunsch mit Swarovski-Kristallen ausstaffiert werden. Das mag alles eher opulent wirken – zumindest aus europäischer Sicht. Doch dies spielt im Luxussegment immer weniger eine Rolle. Die Hauptabsatzmärkte für die grosse Limousine verortet BMW in China (45%) und den USA (20%). Gerade einmal 9% der Produktion verbleiben laut Prognose in Europa.

Prestige und Vernunft

Der neue 7er will also scheinbar von allem etwas mehr bieten als seine Vorgänger. Insofern erstaunt der Blick auf die angebotenen Antriebe: Der prestigeträchtige V12-Motor wurde gestrichen. Eine Version mit acht Zylindern wird zwar gebaut, in Europa aber nicht angeboten. Hier beschränkt sich das Angebot auf einen Diesel mit 48-Volt-Mildhybridsystem, zwei Plug-in-Hybride – und den i7 mit rein elektrischem Antrieb. PHEV und Diesel werden allerdings erst ab Frühling 2023 verfügbar sein. Der neue 7er startet also erst einmal rein elektrisch.

Verbrenner, Hybride und E-Autos basieren bei BMW auf der selben Plattform. Diese ist so ausgelegt, dass sowohl ein Verbrennungsantrieb unter der Haube als auch ein Akkupaket im Unterboden Platz finden. Optisch und beim Platzangebote gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Hier verfolgt BMW eine andere Strategie, als zum Beispiel Mercedes, wo die E-Modele komplett eigenständig sind. Dass man mit einer solchen Plattform tendenziell etwas Platz im Innenraum verschenkt, scheint nicht ins Gewicht zu fallen: Das Raumangebot ist schlichtweg grossartig. Vor allem da, wo es drauf an kommt: hinten rechts.

Die Rücksitze mit grossem Kino-Screen. Bild: zVg

Der 7er will eine Chauffeurlimousine sein – und macht das sofort klar. Mit entsprechender Ausstattung wird der Fond zur Lounge mit Liegesitz, verdunkelten Scheiben und gar einer Kinoleinwand. Ein gigantischer 32-Zoll-Bildschirm im Breitformat klappt sich elektrisch vom Dach runter und macht den Rücksitz zum Kino. So lassen sich lange Reisen zum Serienmarathon umfunktionieren – per Online-Streaming und über ein erstklassiges Surround-Soundsystem, versteht sich. Genauso selbstverständlich sind in dieser Klasse die hervorragende Verarbeitung und edle Materialien. Dabei sind klassische Lederausstattungen genauso verfügbar, wie lederfreie Varianten – oder auch moderne Interpretationen mit edler Merinowolle.

Das Cockpit mit Breitbild-Screen; die Bedienung erfolgt wahlweise auch über einen Kristall-Drehknopf. Bild: zVg

Fahren ist keine Nebensache

Bei derart vielen technischen Spielereien – sogar die Türen lassen sich auf Knopfdruck oder per Sprachbefehl schliessen und öffnen, während Sensoren verhindern, dass die Tür irgendwo anschlägt, könnte man fast meinen, dass das Fahren zur Nebensache wird. Doch: Hier bliebt BMW seinen Grundwerten treu. Oberste Priorität hat hier natürlich der Fahrkomfort. Gerade die E-Version i7 kann hier punkten. Durch das zusätzliche Gewicht der Batterie, sie bringt rund 600 kg auf die Waage, wird der Federungskomfort nochmals verbessert. Die Luftfederung spricht sehr fein an und bügelt auch gröbere Bodenwellen flach. Dank elektrischer Wankstabilisierung und adaptiven Dämpfern schafft es die grosse Limousine trotz sanftem Fahrwerk und hohem Gewicht, nicht ins Schwanken zu kommen. Zusätzlich hilft eine Hinterachslenkung mit, das Fahrverhalten handlicher zu gestalten. Denn: Mit 5,39 Metern Länge und einem Gewicht von 2,7 Tonnen beim elektrischen i7 ist der Luxusgleiter ein echtes Dickschiff. Das kaschiert er aber selbst auf kurvigen Strecken erstaunlich gut, auch wenn er natürlich nie zum Sportwagen wird; das stört allerdings überhaupt nicht. Gerade der i7 animiert auf wunderbare Art zum gemütlichen Gleiten. Der elektrische Antrieb ist nicht hörbar und auch sonstige Fahrgeräusche sind so gut wie komplett weggedämmt. Zudem läuft der E-Antrieb ohne Ruckeln oder Vibrieren und auch Schaltvorgänge gehören der Vergangenheit an. «Ich bin ein grosser Fan des V12-Motors. Doch niemand wird ihn hier vermissen», sagt Chefentwickler Markus Flasch. Nach der ersten Testfahrt im Stromer kann man ihm nur recht geben – zumal die Reichweite dank 101,7 kWh grossem Akku bis zu 625 km beträgt; mehr bot der eher durstige V12 auch nicht. Dank 195 kW Schnellladefunktion sind in 10 Minuten wieder 170 km Reichweite nachgeladen, womit auch lange Reisen problemlos planbar sind.

BMW verzichtet auf ein sanft abfallendes Heck in "Tropfen-Form" - für mehr Platz auf den Rücksitzen. Bild: zVg