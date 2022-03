BMW Active Tourer Endlich ein «echter» BMW Konzern legt den 2er Active Tourer neu auf. Der Kompakt-Van wurde in allen Belangen besser und glänzt mit gleich zwei Plug-in-Varianten.

Die neue Generation des 2er Active Tourer reiht sich besser in das Design der übrigen BMW-Modelle ein. Bild: zVg

Wenn ein Hersteller mit den eigenen Traditionen bricht, kann das grosse Entrüstung bei den Fans auslösen. Oft ist dies aber nur ein Strohfeuer, und in kürzester Zeit beruhigen sich die Gemüter wieder. So war es auch, als BMW 2014 einen Familien-Van mit Frontantrieb lancierte. Der damalige Baureihenleiter Frank Niederländer beschwichtigte: «Als wir damals die Touring- oder die X-Modelle eingeführt haben, war der Aufschrei ebenfalls gross. Heute fragt längst keiner mehr, ob diese Kombi- oder SUV-Modelle zu BMW passen.» Heute zweifelt auch die Berechtigung des 2er Active Tourer kaum mehr einer an – sieben Jahre und über 420000 verkaufte Einheiten später ist das Modell ein fester Bestandteil der BMW-Palette. Nun wird es Zeit für die nächste Generation. Dabei ging BMW in die Vollen, denn der Vorwurf an den Vorgänger, er sei kein echter BMW, eben wegen des Frontantriebs, aber auch wegen des Designs und des Fahrgefühls sollte die neue Generation im Keim ersticken. Der Active Tourer bleibt zwar ein kompakter Familien-Van mit Frontantrieb und Quermotor, allerdings wurde er komplett neu konstruiert. Der 21 Zentimeter längere 7-Plätzer Gran Tourer wird aus der Palette gestrichen – er wurde zu wenig nachgefragt.

Dass die zweite Generation des 2er Active Tourer einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht hat, ist schon von aussen erkennbar. Der Van trägt selbstbewusst den überdimensionierten Nieren-Grill, der das aktuelle Marken-Design prägt, und wirkt mit den schmalen LED-Scheinwerfern und prägnanter Lichtsignatur vorn und hinten frisch und modern. Die pummeligen Proportionen des Vorgängers wurden gestrafft und gestreckt: Das Modell wächst um 32 Millimeter in der Länge, 24 in der Breite und 21 in der Höhe. Zusammen mit grösseren Rädern und einer breiteren Spur wirkt der Active Tourer nun fast schon wie ein SUV. Auch im Innern blieb kein Stein auf dem andern. Das Cockpit ist vom grossen Elektro-SUV iX abgeleitet, samt breitem Curved-Display und neuem Infotainmentsystem. Dass BMW dabei nicht am bewährten iDrive-System mit Dreh-Drück-Regler festhielt, ist zu bedauern, war es doch lange Zeit die Benchmark für Benutzerfreundlichkeit. Die Bedienung des neuen Systems via Touchscreen lenkt stärker ab, die Menüführung wirkt etwas verschachtelter als zuvor. Dafür lassen die verbauten Materialien und deren Verarbeitung keine Kritik aufkommen – im neuen 2er Active Tourer fühlt man sich wie in einem BMW.

Das Cockpit auf neuestem BMW-Stand. Bild: zVg

Auch unter der Motorhaube wurde kräftig renoviert. 90 Prozent der Bauteile der Benzin- und Dieselmotoren sind neu oder wurden optimiert, das 48-Volt-Mildhybridsystem in den Varianten 220i und 223i leistet mit 14 kW fast das Doppelte des früheren Systems, das bei allen Modellvarianten serienmässige 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist neu. Neben zwei 1,5-Liter-Dreizylinder-Benzinern mit 136 PS (218i) oder 156 PS (220i), einem 2-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 204 PS im 223i sowie einem 2-Liter-Vierzylinder-Diesel und 150 PS (218d) sind neu gleich zwei Plug-in-Hybrid-Versionen im Angebot. Sie kombinieren den 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner an der Vorderachse mit einem Elektromotor an der Hinterachse und verfügen so über Allradantrieb. Dank einer Batterie mit 14,9 kWh Kapazität (netto) schaffen sie bis zu 90 Kilometer rein elektrisch – ein hervorragender Wert für das Kompaktsegment. Geladen wird mit maximal 7,4 kW (AC), ein kompletter Ladevorgang dauert rund 2,5 Stunden. Die flache Hochleistungsbatterie ist im Fahrzeugboden platziert, was den Schwerpunkt des Autos senkt, das Fahrverhalten verbessert und sich nicht negativ auf das Kofferraumvolumen auswirkt. «Zudem werden die Batterien der PHEV mit 100 Prozent Windenergie produziert», betont Projektleiter Tilo Renz – das verbessert die Umweltbilanz der Plug-ins zusätzlich, die mit einem WLTP-Verbrauch von 1,1 bis 1,4 Litern ohnehin sehr gut dastehen. Auch fahrerisch machen die Einsteckmodelle Laune: Sie haben nicht nur ordentlich Power und dank des Allradantriebs eine gute Traktion, sondern wedeln dank des tiefen Schwerpunkts noch williger durch die Kurven. Das Hybridsystem kann aufgrund von Streckenprofil, Fahrstil und Verkehr selbstständig entscheiden, wann das Auto widerstandsarm «segeln» oder durch Rekuperation abbremsen soll. Das funktioniert tadellos und macht nicht nur Sinn, sondern auch Spass. Zu haben ist der neue BMW 2er Active Tourer ab sofort und ab 42400 Franken, die Plug-in-Varianten folgen im Sommer.