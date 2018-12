Bei einer Explosion in einem Touristenbus bei den Pyramiden von Gizeh in Ägypten hat es am Freitag mindestens zwei Tote gegeben. Dies teilten Sicherheitskreise mit.

Laut dem ägyptischen Innenministerium handelt es sich bei den zwei Todesopfern um vietnamesische Staatsangehörige.

