Es war eine entscheidende Woche für Ursula von der Leyen. Die designierte EU-Kommissionspräsidentin war in Brüssel unterwegs, um sich bei den Fraktionen im EU-Parlament vorzustellen. Dabei hatte sie es nicht einfach: Viele EU-Abgeordnete sind noch immer verärgert, dass ihnen die EU-Staats- und Regierungschefs von der Leyen einfach so vor die Nase gesetzt haben. «Ich bin mir bewusst, dass wir einen holprigen Start zusammen hatten. Aber ich kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen», entschuldigt sie sich. Ob das reicht? In Brüssel hat niemand auf die deutsche Verteidigungsministerin gewartet. Das gilt allerdings nicht in umgekehrter Richtung. «Letzte Woche habe ich Donald Tusk mein Familienalbum gezeigt», schrieb von der Leyen Anfang Woche auf Instagram. In diesem Album findet sich auch eine Schwarzweissaufnahme, die ihren Vater gemeinsam mit dem deutschen Nachkriegs-Kanzler Konrad Adenauer zeigt. «Wussten Sie, dass mein Vater im Jahr 1958 als Beamter für die EU-Kommission gearbeitet hat?», lautet von der Leyens Kommentar dazu. 1958 ist auch das Jahr, in dem sie in Brüssel als eines von sechs Kindern geboren wird. Bis ins Teenageralter lebt von der Leyen im Vorort Tervuren und besucht die Europäische Schule. Ein Foto zeigt sie als achtjähriges Mädchen mit Zopf und Zahnpastalächeln. Erst bei ihrem Umzug nach Deutschland habe sie gemerkt, dass sie neben Europäerin auch noch Deutsche sei, so von der Leyen.

Das Label «Born in Brussels» lässt sich natürlich gut vermarkten und von der Leyen ist ein Kommunikations-Profi. Leute, die sie gut kennen, bestätigen, dass es seit Jahren ihr Traum sei, eines Tages in ihre Geburtsstadt zurückzukehren. Und von der Leyen schreibt es sogar selber: «Zurück nach Brüssel fühlt sich auch an wie nach Hause zu kommen.»