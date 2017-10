Nina Garcia staunte nicht schlecht, als sie sich in einem Supermarkt in Hammond (Indiana) mit Süssgetränken eindeckte. Auf der Quittung, die sie für ihren Einkauf über 115 Dollar und 23 Cents ausgestellt bekam, war auch eine Steuer für Süssgetränke aufgeführt – obwohl diese Abgabe doch bloss im Bezirk Cook County im Nachbar-Bundesstaat Illinois erhoben wird. «Ich konnte es kaum glauben», sagte Garcia einer lokalen Fernsehstation. Da sei sie doch extra von ihrem Wohnort in Cook County nach Indiana gefahren, um die verhasste Abgabe auf Coca-Cola, Sprite und Dr. Pepper zu umgehen, und wurde trotzdem zur Kasse gebeten. «Wo soll das nur enden?»

Garcia kann nun aufatmen. Am Mittwoch entschied die Regierung von Cook County – zu dem auch die politisch unabhängige Millionen-Metropole Chicago zählt –, die erst vor zwei Monaten eingeführte Zwangsabgabe wieder abzuschaffen. Ein Grund: die massive Kampagne der Getränkeindustrie, die in der Steuer (in der Höhe von 34 Cents pro Liter) einen Präzedenzfall sah und Angst vor landesweiten Nachahmern hatte.

Mehr als drei Millionen Dollar investierten die Hersteller der betroffenen Produkte in eine Werbekampagne, in der sich (leicht übergewichtige) Bewohner von Cook County über die zusätzliche steuerliche Belastung beklagten.