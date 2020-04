Zahl der Corona-Toten explodiert: Spanien ist Europas neues Epizentrum

Es sind dramatische Szenen, die sich in Spaniens Hauptstadt Madrid abspielen: Menschen liegen in den überfüllten Notaufnahmen der Krankenhäuser auf dem Boden. In den Leichenhäusern stapeln sich Hunderte von Särgen, in denen Todesopfer der Coronaepidemie ruhen. Soldatentrupps in Schutzanzügen rücken zur Seuchenbekämpfung in Altenheime ein, in denen in den letzten Tagen Hunderte Senioren starben, die sich mit dem Coronavirus infizierten.

In einigen Seniorenresidenzen im Land verschieden seit Ausbruch der Epidemie nahezu ein Drittel der Bewohner. «Wenn das Virus einmal in einem Heim wütet, ist es sehr schwer, die Verbreitung zu stoppen», sagt ein Behördensprecher. Wie viele Heimbewohner bisher dem Virus zum Opfer fielen, weiss niemand. Sicher ist nur, dass es viele Tausend sind.

«Eine Katastrophe», sagt Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, der angesichts der tragischen Corona-Entwicklung verkündete, dass die nationale Ausgangssperre bis zum 25. April verlängert wird. Es ist eine Katastrophe, auf die Spanien nicht vorbereitet war.

Dunkelziffer könnte um das Zehnfache höher liegen

Noch vor einem Monat schaute die Regierung mitleidig auf Italien, wo die Zahl der Corona-Kranken damals bereits in die Tausende ging. Inzwischen hat Spanien Italien als Corona-Epizentrum abgelöst: Nach der amtlichen Statistik wurden bis Sonntag insgesamt mehr als 130700 Infizierte registriert – auch wenn die Infektionskurve langsam abzuflachen scheint. Die Zahl der Toten kletterte landesweit auf rund 12400.

Die offiziellen Angaben in Spanien sind vermutlich nur die Spitze des Eisberges: «Es ist sehr wahrscheinlich, dass die wirkliche Zahl der infizierten Personen zehn Mal höher ist als die amtlichen Zahlen», sagt der Epidemie-Forscher Daniel López-Acuña. Gibt es also statt der rund 131.000 bestätigten Fälle schon mehr als eine Million Corona-Kranke in Spanien?

Vieles spricht dafür: Etwa der grosse Mangel an Testmöglichkeiten in Spanien. Die Laborkapazitäten sind so gering, dass nicht einmal bei allen Risikopersonen ein Test gemacht werden kann. Darunter leiden vor allem Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger.