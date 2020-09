Wer soll Europa Gas geben dürfen? Die Russen wohl eher weniger, findet jetzt sogar Angela Merkel: Wir haben fünf Alternativen

Alexander Lukaschenko gab sich bester Laune, als er am Montag in Sotschi aus seinem Flieger stieg. Hier wollte der weissrussische Machthaber seinen «grossen Bruder» treffen, wie er den russischen Präsidenten Wladimir Putin nennt. Es ist das erste Treffen der beiden Autokraten seit Lukaschenkos Wahl; das erste Treffen, seit vor sechs Wochen die noch immer anhaltenden Massenproteste gegen ihn ausgebrochen sind. Zum Flughafen hatte Putin lediglich den lokalen Gouverneur geschickt. Schon das zeigte, welche Position Moskau dem Verzweifelten aus Minsk zugesteht.

1,5 Milliarden Dollar soll Lukaschenko von Putin erhalten. Es sei ein «schwieriger Moment für Belarus», sagte Putin in Sotschi. Gleichzeitig weiss er: Für Moskau sind die Proteste in Minsk eine Chance, das Land noch näher an sich zu binden. Minsk ist in dieser Partnerschaft der Juniorpartner. Zuletzt hatte der Kreml dieses Ungleichgewicht genutzt, um Lukaschenko mit einem Erdöllieferstopp unter Druck zu setzen.

Auf Lukaschenko kann Putin verzichten, auf Weissrussland aber nicht. Deshalb unterstützt der Kreml die Pläne einer weissrussischen Verfassungsänderung, welche die Allmacht Lukaschenkos abschwächen würde. Für seine geopolitische Ruhe braucht Moskau die Kontrolle über die Aussenpolitik und die Sicherheit Weissrusslands. Nur: Die aufgebrachte weissrussische Gesellschaft wird sich vom Gönner Putin nicht so einfach abspeisen lassen. (ihm)