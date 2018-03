Acht Staatssekretäre hat Horst Seehofer an seine Seite ins Ministerium für Inneres, Bau und Heimat (BMI) berufen, das sei Rekord in der neuen Bundesregierung, heisst es.

Ironie der Geschichte: Ausgerechnet das Innenministerium ist zuständig für mehr Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst.

Das Pressefoto war am vergangenen Freitag veröffentlicht worden, wurde dann aber selbst dem Ministerium zu peinlich, so dass es am Montag plötzlich wieder verschwunden war.