Warum Bernie Sanders unter jungen Amerikanern der beliebteste Präsidentschaftskandidat ist

Er ist der älteste Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Trotz eines Altersunterschiedes von fast 50 Jahren verstehen sich Alexandria Ocasio-Cortez, Parlamentarierin aus New York City, und Bernie Sanders, Senator aus Vermont, ausgesprochen gut. Mehr noch: Das 29-jährige Aushängeschild des linken Parteiflügels machte im Schlussspurt des ersten Urnengangs im Vorwahlzirkus in New Hampshire Wahlkampf für Sanders. Am Montag sprach Ocasio-Cortez in einem Sportstadion auf einem Universitätscampus in Durham und versicherte den mehr als 7500 Anwesenden, dass «Bernie», wie er von allen genannt wird, der ideale Herausforderer von Präsident Donald Trump sei.

Ocasio-Cortez ist bei weitem nicht das einzige Mitglied der Generation Y, das sich für den 78-jährigen Präsidentschaftskandidaten stark macht. An Sanders’ Wahlkampf-Events in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire fiel auf, wie jung das Publikum war. Und auch Meinungsumfragen zeigen mit einer gewissen Regelmässigkeit, dass es nicht etwa der 38-jährige Pete Buttigieg, Ex-Stadtpräsident von South Bend (Indiana) ist, der die jungen Generationen begeistert – sondern Bernie Sanders, Berufsaktivist aus dem ländlichen Vermont.