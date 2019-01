150 ausländische Konzernvorsteher folgten am Montag der Einladung nach Versailles. Die meisten von ihnen legten dabei einen Zwischenstopp auf dem Weg ans Wirtschaftsforum im Davos ein. Doch seltsam: Das Präsidialamt hängte die Charmeoffensive für globale Spitzenpatrons nicht an die grosse Glocke. Bekannt wurde nur, dass Marken wie Toyota und Novartis, Google und Facebook, Allianz und BMW vertreten waren.

Vorerst wurden auch keine Neuinvestitionen bekannt – anders als vor einem Jahr, als die Firmenchefs bei einem ersten Treffen 3,5 Milliarden Euro an Investitionen "mitgebracht" hatten, was der Schaffung von 2200 Stellen entspricht. Danach war Macron selber nach Davos geeilt, um im besten Englisch zu proklamieren: "France is back!" – Frankreich ist zurück.

Diesmal reist Macron nicht in die Schweizer Berge. Der Grund ist wohl politischer Natur: Der französische Präsident steht im eigenen Land unter starkem sozialpolitischen Druck, und die seit zehn Wochen dauernden Proteste der "gilets jaunes" wollen nicht abreissen. Auch im Stadtzentrum von Versailles waren am Montag einzelne Gelbwesten zu sehen, so an einer Gegenkundgebung der kommunistischen Gewerkschaft CGT. Spruchbänder forderten die "Abschaffung der Geschenke für die Reichen", konkret die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, deren Reduktion durch Macron mit ein Grund für die Revolte der Gelbwesten war.

