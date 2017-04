Erneut geht ein Vorfall in einem Passagierflugzeug viral. In einem Video ist eine in Tränen aufgelöste Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm zu sehen. Das Video wurde über Facebook verbreitet, millionenmal angesehen und von Augenzeugin und Passagierin Surain Adynthaya aufgenommen.

Die Mutter schreit: «Sie können bei einem Baby keine Gewalt anwenden.» Was genau passiert ist, zeigt das Video nicht. Zu sehen sind lediglich die Reaktionen einer Handvoll Leute.