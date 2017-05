Der US-Präsident habe kein Problem mit den Deutschen, aber mit dem deutschen Handelsüberschuss. Cohn bestätigte am Freitag am G7-Gipfel in Taormina vor Reportern, dass Trump am Vortag in der Diskussion mit der EU-Spitze in Brüssel über den deutschen Handelsüberschuss die Worte "very bad" benutzt habe.

In deutschen Medien wurde dies unterschiedlich übersetzt, entweder mit "sehr böse" oder mit "sehr schlecht". Laut Cohn sagte Trump: "Ich habe kein Problem mit Deutschland, ich habe ein Problem mit dem deutschen Handel." Trump habe auch auf seine deutschen Wurzeln verwiesen.

Kultur des Durchsickerns

"Der Spiegel" hatte folgendes Trump-Zitat publiziert: "Die Deutschen sind böse, sehr böse". Dies sorgte für derartige Irritationen, dass auch Trumps Gesprächspartner, EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, eine Erklärung abgab: "Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem", sagte Juncker auf Deutsch am Freitag in Taormina.