Verliert Assad den Rückhalt durch Putin? Zwischen Moskau und Damaskus wachsen die Spannungen

Zunächst waren es Einzelstimmen wie der russische Karrierediplomat Alexander Aksenyonok. Kürzlich aber ging erstmals auch die populäre Medienplattform RIA FAN, die dem Oligarchen und Putin-Freund Jewgeni Prigozhin gehört, in mehreren Artikeln offen auf Distanz zu dem syrischen Diktator Bashar al-Assad, auch wenn das meiste später wieder gelöscht wurde.

Assad sei «schwach» und «unfähig», die grassierende Korruption in Syrien zu stoppen und das Land wieder auf die Beine zu bringen, lautete die Kritik. Dazu gestellt wurde eine Umfrage der russischen «Stiftung für den Schutz traditioneller Werte» unter 1000 Syrern in den Regime-Gebieten, nach der nur noch 31,4 Prozent Assad positiv sehen und bei der Präsidentenwahl 2021 wählen würden.

71,3 Prozent nannten die Korruption das größte Problem, 78,6 Prozent halten Reformen für dringend erforderlich. 70,2 Prozent stimmten der Aussage zu, Syrien brauche «das Auftreten von neuen starken Politikern».

80 Prozent der Syrer leben in Armut

Auch wenn es Zweifel gibt, ob diese telefonische Meinungsumfrage Anfang April tatsächlich so stattgefunden hat, ihre neunseitige Hochglanz-Präsentation in einem Putin-nahen Medium könnte Indiz dafür sein, dass im Kreml die Frustration über das Regime in Damaskus wächst. Der Einsatz in Syrien verschlingt Unsummen. Und wie es mit dem korrupten Assad-Clan an der Macht weiter gehen soll, wird für Moskau immer unkalkulierbarer.

Das Land liegt total am Boden, 80 Prozent der Bevölkerung lebt in Armut, die Corona-Seuche könnte der geschundenen Nation nun den Rest geben. Und so fürchten Teile der russischen Führung offenbar, nach dem Virus allein auf dem syrischen Bürgerkriegschaos sitzen zu bleiben, während die übrige Welt auf Jahre mit der Reanimation ihrer demolierten Volkswirtschaften beschäftigt ist.

Zusätzlich fallen die Preise für Rohöl derzeit ins Bodenlose, dessen Erlöse 40 bis 50 Prozent des russischen Staatshaushaltes ausmachen. Im laufenden Jahr rechnet Moskaus Finanzminister bereits mit einem Loch von 39 Milliarden Dollar. Auch das beflügelt Spekulationen, Putin könnte demnächst genug haben von seinem teuren syrischen Kriegsfreund und Ausschau halten nach einer Alternative, die Assad bis zur Präsidentenwahl im kommenden Jahr ersetzen könnte.