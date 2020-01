Venezuela versinkt im Chaos

Es war eine schwierige Wahl erwartet worden in Venezuela, aber dass die Neubestimmung des Parlamentspräsidenten am Sonntag in Faustschlägen, Schreien und einer Proklamation per Megafon enden würde, damit hatte dann wohl nicht einmal Juan Guaidó gerechnet. Der Oppositionspolitiker und selbsterklärte Staatschef Venezuelas wollte sich als Vorsitzender der Nationalversammlung wiederwählen lassen. Schliesslich begründet er mit dem Amt seinen Anspruch auf die Präsidentschaft des Landes.

Aber der 36-Jährige kam gar nicht ins Parlamentsgebäude in Caracas. Nationalgardisten versperrten ihm den Weg, liessen ihn auch nicht über den Zaun klettern. Drinnen kam es zu Tumulten und einer absurden Proklamation von Luis Parra, einem abtrünnigen Oppositionellen, der sich mit Hilfe der regierungstreuen chavistischen Abgeordneten zum neuen Vorsitzenden erklärte.