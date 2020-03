US-Senatoren in der Kritik: Millionen-Aktiengeschäfte, weil sie frühzeitig vom Ausmass der Corona-Krise wussten

Der Senator ist sich keiner Schuld bewusst. Er habe sich, sagt der Republikaner Richard Burr aus North Carolina, «ausschliesslich» auf Berichte des Fernsehsenders CNBC abgestützt, als er am 13. Februar Aktien im Wert von bis zu 1,7 Millionen Dollar verkaufte. Dass sämtliche Senatoren am Tag zuvor von führenden Experten der Bundesregierung hinter verschlossenen Türen über die drohende Gefahr des Coronavirus informiert worden waren, soll also keine Rolle gespielt haben.

Ebenfalls kein Faktor war die Tatsache, dass Burr als Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Senat Zugriff auf Informationen hatte, die bereits zu Jahresbeginn darauf hindeuteten, dass die chinesische Regierung nicht die ganze Wahrheit über das Ausmass der Gesundheitskrise in Wuhan erzählte.

Immerhin: Burr willigte Ende der vergangenen Woche, als seine Aktien-Transaktionen publik wurden, in eine Untersuchung des Ethik-Ausschusses in der kleinen Kongress-Kammer ein. Er wisse, dass seine Transaktion schlecht aussehe, räumte er in einer Stellungnahme ein.

Ob dieser Schritt reichen wird, die politische Karriere des seit 2005 amtierenden Senators zu retten, ist allerdings offen. Der 64 Jahre alte Burr — der bereits vor vier Jahren bekannt gab, dass er sich 2022 nicht erneut zur Wiederwahl stellen wolle — steht unter massivem Druck und rechts und links wird sein Rücktritt gefordert.

Bei einer der aufgebrachten Stimmen handelt es sich um Fernsehmoderator Tucker Carlson, der wochentags auf dem «Fox News Channel» den aufgebrachten Populisten gibt. Carlson wies darauf hin, dass Burr Informationen unter Verschluss gehalten habe, die der breiten Bevölkerung hätte helfen können. Stattdessen «half er nur sich selbst». Dies sei schlicht und einfach «unmoralisch» und vielleicht habe der Senator auch gegen Vorschriften verstossen, die Insider-Geschäfte für nationale Parlamentarier verbieten.