Das Video zeigt eine massive, schwarze Rauchwolke, die aus dem Boden aufsteigt. Zuvor hatten Bomben Bagdadis Anwesen dem Boden gleichgemacht.

Nicht zu sehen ist, wie Bagdadi während des US-Angriffs in Syrien in einen Tunnel flüchtet. Dort sprenge er sich laut US-Angaben selbst in die Luft.

Seine Überreste wurden zunächst für DNA-Tests an einen sicheren Ort gebracht. Die sterblichen Überreste wurden innert 24 Stunden nach Bagdadis Tod an einem unbekannten Ort auf hoher See bestattet.