US-Botschafter: «Trump wird nicht still in der Ecke sitzen und am Daumen lutschen»

Edward McMullen hat eine turbulente Zeit hinter sich. Im November verlor sein Freund und Chef Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen, dann erkrankte der 56-Jährige an Coron und am Morgen vor dem Interview-Termin rutschte er auf der glitschigen Stufe vor der Botschaft in Bern böse aus.

Doch «Big Ed» lässt sich so leicht nicht unterkriegen. An einem seiner allerletzten Arbeitstage nimmt er sich Zeit für unseren Besuch, begrüsst uns fröhlich in seiner Residenz («der Blick auf die Alpen ist von hier aus noch besser als vom Bundeshaus»), lässt das Cheminée-Feuer entfachen und bestellt sich ein Cola Light.

Die gemütliche Stimmung in der Botschaftsstube steht im starken Kontrast zur angespannten Lage in McMullens Heimat. Die US-Flagge vor dem Gebäude steht auf halbmast zu Ehren des Polizisten, der beim Angriff eines Mobs auf das Kapitol in Washington am 6. Januar getötet wurde. Das Repräsentantenhaus hat gerade ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eingeleitet.

Und aus Angst vor weiteren extremistischen Angriffen haben die Verantwortlichen mehr Sicherheitskräfte in die amerikanische Hauptstadt beordert, als derzeit im Irak, in Afghanistan und in Syrien zusammen stationiert sind.

Herr Botschafter, vor einer guten Woche stürmte ein Mob das Kapitol in Washington D.C. Das FBI warnt vor weiteren ähnlichen Attacken in allen 50 US-Bundesstaaten. Kann Amerika die Demokratie noch schützen?

Botschafter Edward McMullen: Leider ist es mir als US-Diplomat von Gesetzes wegen verboten, über innenpolitische Vorkommnisse zu sprechen. Was ich aber sagen kann: Die Demokratie in den USA ist in Sicherheit. Unsere demokratische Republik funktioniert beispielhaft. Es gibt weiterhin niemanden weltweit, der die Demokratie so stark verteidigt wie die Vereinigten Staaten von Amerika.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder vom Angriff auf das Kapitol gesehen haben?

Ein Punkt, in dem der Präsident, der Kongress, der Aussenminister und ich uns alle einig sind, ist, dass Gewalt und gesetzeswidrige Handlungen nicht akzeptabel sind. Jene, die das Gesetz verletzt haben, werden dafür bestraft werden.

Viele Beobachter sagen, dass Präsident Donald Trump den Aufstand mit seiner Rede vor dem Weissen Haus angestachelt habe. Sie sind persönlich mit dem Präsidenten befreundet. Wie sieht er seine Rolle?

Ich habe in den vergangenen Tagen nicht mit dem Präsidenten sprechen können. Er hat gerade viel zu tun. Vergangenen Freitag aber habe ich in Washington Aussenminister Mike Pompeo getroffen. Die Amtsübergabe geht sehr gut und friedlich voran.

Stehen Sie nach den jüngsten Ereignissen weiterhin zu Donald Trump?

Absolut. Sehen Sie, nicht alle Amerikaner werden sich immer in allem einig sein. Aber ich glaube, dass der Präsident in seinem Herzen einen Konsens finden und das Land voranbringen will. Er liebt die Menschen. Manche mögen ihn, manche nicht. Aber wie alle anderen Ex-Präsidenten wird auch Donald Trump bis zu seinem Tod eine ehrenwerte Figur bleiben.

Kürzlich sagten Sie, Herr Trump werde auch nach seinem Abtritt nicht so schnell verschwinden. Was wissen Sie über seine Zukunftspläne?

Ich habe mit ihm nicht über seine Zukunft gesprochen. Aber ich kenne ihn ziemlich gut. Donald Trump ist kein Mauerblümchen. Er wird nicht still in der Ecke sitzen und an seinem Daumen lutschen. Er wird weiterhin zu sehen und zu hören sein, wie er das schon sein ganzes Leben lang war.