UNO knickt ein: Türkei verhindern Teilnahme der Kurden an Verhandlungen – ein Armutszeugnis

Frieden und Stabilität gibt es nur durch Gespräche und Verhandlungen, das ist richtig. So ist zu begrüssen, dass in Genf diese Woche erstmals das Gremium des syrischen Verfassungskomitees getagt hat. Im Komitee sitzen Vertreter des Assad-Regimes, der politischen Opposition und der Zivilgesellschaft.

Nicht teilnehmen dürfen – das wurde in der Berichterstattung bislang ausgeblendet – die Kurden, mit über 10 Prozent der Bevölkerung eine relevanter Teil Syriens. Die Kurden wurden auf Druck der Türkei nicht berücksichtigt. Stellen Sie sich mal vor, wir würden in der Schweiz über eine Verfassungsänderung abstimmen und die Welschschweiz dürfte nicht mitstimmen. Undenkbar.

Dass die UNO dem Druck der Türkei nachgegeben hat, ist ein Armutszeugnis – wie der ganze Krieg in Syrien überhaupt. Nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg in Syrien mit hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen liess die UNO eine weitere Eskalation des Krieges zu, indem sie die Türkei nicht daran hinderte, in Rojava einzumarschieren.

Nach Afrin im Januar 2018 konnte die Türkei so eine weitere ethnische Säuberungsaktion zu vollziehen und zigtausende weitere Kurden und Christen aus ihrer Heimat vertreiben. Dass die von der Türkei unterstützten islamistischen Milizen eine kurdische Politikerin exekutierten, war ein weiteres eindeutiges Kriegsverbrechen.