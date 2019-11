«Und dann rennst du» – in den USA finden ganz besondere Schulrucksäcke reissenden Absatz

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Schulen, Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten Menschen durch Schüsse getötet werden. So hatte etwa im Februar 2018 an einer High School in Parkland, Florida, ein 19-Jähriger 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Der Schütze wurde festgenommen.

Überlebende Schüler hatten nach dem Blutbad eine Protestaktion gegen Waffengewalt und für striktere Waffengesetze in den USA gestartet, die zu einer landesweiten Bewegung wurde.

Zuletzt hat Mitte November ein 16-jähriger Schütze in einer Schule in Kalifornien das Feuer eröffnet und zwei Teenager und sich selbst getötet. (SRF/SDA)