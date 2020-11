Umfragen pulverisiert und ein historisches Tabu gebrochen: Trump zeigt's nochmals allen

2016 darf sich nicht wiederholen – da waren sich alle einig: Journalisten, Politologinnen und Umfragespezialisten. 2016 hatten die Forschungsinstitute zwar mehr oder weniger korrekt vorausgesagt, dass Hillary Clinton landesweit mehr Stimmen holen würde als Donald Trump, doch in den entscheidenden Wackelstaaten (Swing States) lagen sie daneben. Und so trug der Republikaner den Sieg davon, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Im Ergebnis wird sich 2016 wohl nicht wiederholen: Joe Biden dürfte das Rennen machen, auch wenn formell noch vieles unklar ist. Und doch fühlt sich vieles wieder an wie vor vier Jahren. Trump hat landesweit, aber vor allem in den Swing States viel besser abgeschnitten als vorausgesagt. Landesweit betrug sein Rückstand in den letzten Umfragen im Durchschnitt 10 Prozentpunkte. Effektiv waren es am Mittwochabend aber nur 2 Prozentpunkte zu Gunsten von Biden (50 zu 48 Prozent). Die Erwartungen weit übertroffen Obwohl sich der Vorsprung des Demokraten mit der Auszählung der letzten brieflichen Stimmen noch vergrössern könnte: Trump hat die Erwartungen weit übertroffen. Die grossen Staaten Florida und Texas eroberte er ziemlich locker, hier deuteten die Umfragen einen Sieg von Biden an. Manche Republikaner reagierten mit Häme. Senator Lindsey Graham sagte:

An alle Meinungsforscher: Ihr habt keine Ahnung, was ihr da tut.

Die Überraschung war umso grösser, als dass die Coronapandemie, die Trump als Amtsinhaber nach aller Logik schaden müsste, gerade im mittleren Westen zurzeit wütet wie wild. Die Neuinfektionen erreichten in den vergangenen Tagen neue Höchstwerte. In den Medien waren sie so präsent wie die Wahlen. Dennoch schnitt Trump in vielen Bezirken gar besser ab als 2016. Die Demokraten wussten, dass Trump alles tun würde, um auf juristischem Weg einen Biden-Sieg in Frage zu stellen; das «Wahlbetrug»-Narrativ hatte er über Wochen entwickelt. Eigentlich hätte die Wahlbetrugs-Story versanden müssen Die Erwartung der Opposition war aber, dass es gar keine Rolle spielen würde, wenn im einen oder anderen Staat die brieflichen Stimmen zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen würden – da die «blaue Welle» alle Diskussionen über den wahren Sieger sofort im Keim ersticken würde. Das ist nicht passiert. Womöglich war auch Trump selbst von seinem Ergebnis überrascht. Er, der gemäss Buchautor Michael Wolff («Feuer und Zorn») schon 2016 nicht mit einem Sieg gerechnet hatte, nutzte in der Nacht auf Mittwoch die Gunst der Stunde und erklärte kurzerhand den Sieg – wohlkalkuliert in dem Moment, als es in Swing States wie Wisconsin, Michigan und Pennsylvania gerade sehr gut für ihn aussah. Dies war nach Auszählung von 70 bis 90 Prozent der Stimmen der Fall. Trump (oder seine Berater) wussten aber genau, dass sich dies noch ändern musste, denn die brieflichen Stimmen werden je nach Staat erst später gezählt, und es ist bekannt, dass Demokraten häufiger als Republikaner brieflich abstimmen. Dadurch war fast zwingend, dass Trumps Vorsprung in jenen Staaten schmelzen würde, und das tat er dann im Laufe des Tages auch. Aber eben, da hatte der Amtsinhaber bereits den Sieg verkündet und bei den ihm treu ergebenen Amerikanern, die nur ihm glauben, die Erwartung zur Gewissheit verbogen. Der Tabubruch - erwartbar und doch schockierend Es war um 2 Uhr in der Nacht (Washington-Zeit), als Trump im East Room des Weissen Hauses erklärte, er liege in sämtlichen wichtigen Staaten vorne. Der Präsident behauptete, er gewinne «alles» und habe sich bereits auf die Wahlfeier gefreut. Der politische Gegner – also Joe Biden und die Demokraten – habe sich aber dazu entschieden, die Auszählung der Stimmen abzubrechen und vor Gericht zu ziehen – weil die Demokraten zum Schluss gekommen seien, nur so könnten sie noch gegen Trump gewinnen. Trump sagte:

Das ist ein Betrug an der amerikanischen Bevölkerung.