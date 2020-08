Türkische Erdgassuche könnte Krieg mit Griechen provozieren

Provozieren, das kann die Türkei. Just, als Deutschlands Aussenminister Heiko Maas gestern in Ankara landete, um im Streit zwischen den beiden Nachbarstaaten Griechenland und der Türkei um Gebiete vor der griechischen Insel Kreta zu vermitteln, veröffentlichte Ankara ein Video, das die Kampfbereitschaft der Türkei unterstrich und die Suche nach Erdgas in den umstrittenen Gebieten vor der kretischen Küste als heldenhafte Mission präsentierte.

Vor seiner Weiterreise nach Ankara sprach Maas in Athen von der Gefahr eines Krieges zwischen Griechenland und der Türkei: