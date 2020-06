Trumps «Megachurch-Event» könnte eine «Katastrophe» auslösen – trotz neuem Lüftungssystem

(watson.ch/dhr) Nach wie vor ist SARS-CoV-2 in den USA nicht unter Kontrolle: Am Mittwoch wurde der zweithöchste Tageswert an Neuansteckungen seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Präsident Donald Trump sieht den Grund dafür in der mittlerweile bedeutend höheren Zahl der Tests und empfiehlt, einfach weniger zu testen. Doch auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle steigt – ein Hinweis darauf, dass sich die Lage tatsächlich wieder verschärft. Besonders kritisch ist die Entwicklung derzeit in den Bundesstaaten Florida, Texas und Arizona, wie Anthony Fauci, der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, betont. Ausgerechnet in Arizona hielt Trump am Dienstag eine Grossveranstaltung in einem geschlossenen Raum ab. Es handelte sich um die Megakirche Dream City Church – eine sogenannte Megachurch – in Phoenix. In dem Gotteshaus, einem der grössten der USA, sprach Trump zu tausenden von Studenten, die sich dort eingefunden hatten, um seine Wiederwahl zu unterstützen.

A GREAT DAY IN ARIZONA! pic.twitter.com/jsohSb5QF6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2020

Das Weisse Haus hatte die Veranstaltung im Vorfeld als Ansprache Trumps «an junge Amerikaner» bezeichnet, doch in Wahrheit war es ein kaum verhüllter Wahlkampfauftritt des durch Negativ-Schlagzeilen in Bedrängnis geratenen Präsidenten. Dessen Anhänger sassen dicht an dicht und zum grössten Teil ohne Schutzmasken im riesigen Auditorium – dies zum Entsetzen von Gesundheitsexperten, die der Versammlung das Potential bescheinigten, eine Katastrophe auszulösen, wie die «New York Times» berichtet.

Für Trump hingegen, der sich regelmässig um die Empfehlungen seiner eigenen Gesundheitsbehörde foutiert und demonstrativ auf das Tragen einer Maske verzichtet, dürfte der Anblick des vollen Zuschauerraums eine Genugtuung gewesen sein. Am vergangenen Samstag waren bei seiner Wahlkampf-Rally im BOK-Center in Tulsa im US-Staat Oklahoma tausende Plätze in der Arena leer geblieben. Ob es sich um einen Streich von jugendlichen Tiktok-Nutzern handelte oder ob mittlerweile auch viele Trump-Anhänger sich Sorgen wegen der Ansteckungsgefahr machen, sei dahingestellt. Der geringe Zustrom war ein Flop für den Präsidenten, der stets viel Wert auf hohe Zuschauerzahlen legt. Neues Luftreinigungssystem Wenn es nach einem mittlerweile entfernten Video der Megachurch auf Facebook geht, bestand in der Dream City Church übrigens kein Anlass zur Sorge, sich mit dem Virus anzustecken. Pastor Luke Barnett und Geschäftsführer Brendon Zastro hatten in dem Video gesagt, das neue Luftreinigungssystem in dem Gebäude töte «99,9 Prozent von Covid [sic] innerhalb von zehn Minuten».