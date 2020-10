Trump will nach Hause – und wird wegen seiner Corona-Spritztour heftig kritisiert

Der amerikanische Präsident langweilt sich. Deshalb hielt sich am Montag das hartnäckige Gerücht, Donald Trump wolle möglichst schnell aus dem Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda (Maryland) entlassen werden und ins Weisse Haus in Washington zurückkehren.

(Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe stand die tägliche Pressekonferenz seines Ärzteteams noch aus.) Am Sonntagabend unternahm Trump eine kurze Spritztour, um sich spontan bei seinen Anhängern zu bedanken, die an der Strasse vor dem Walter Reed-Spital eine Art Mahnwache für den Präsidenten hielten.

Von seinem gepanzerten Fahrzeug aus winkte der Präsident den Fans zu, ohne dabei das Autofenster zu öffnen. Trump trug, so wie sämtliche Insassen des Chevrolet Suburban auch, eine Gesichtsmaske. Ein Anhänger war derart begeistert über diese öffentliche Liebesbekundung, dass er schrie: «Ich würde glücklich für diesen Mann sterben. Trump ist ein Held.»

Heftige Kritik an Trumps Spritztour

Neutrale Beobachter hingegen zeigten sich entsetzt darüber, dass Trump sich trotz seiner Ansteckung mit Corona in die Öffentlichkeit begeben hatte. So sagte der Infektiologe Anthony Fauci, der notabene für die Regierung von Präsident Trump arbeitet: Generell sei es erst zehn Tage nach dem Auftauchen der ersten Symptome sicher, wieder raus zu gehen.

Derweil reissen die Hiobsbotschaften aus dem Weissen Haus nicht ab. Am Montag wurde bekannt, dass sich auch Pressesprecherin Kayleigh McEnany mit dem Coronavirus infiziert hat. Die 32-Jährige zeigte sich in einer schriftlichen Stellungnahme verblüfft über das positive Testresultat – seien doch sämtliche Tests in den vergangenen Tagen zu einem gegenteiligen Resultat gekommen. Auch verspüre sie keine Symptome.

McEnany hatte zuletzt am Donnerstag im Briefing Room des Weissen Hauses eine Pressekonferenz veranstaltet; zu diesem Zeitpunkt wussten einige enge Mitarbeiter des Präsidenten bereits, dass sich die Trump-Beraterin Hope Hicks mit dem Virus angesteckt hatte. McEnany allerdings betonte auch am Montag, sie habe nicht vorab Kenntnis vom positiven Testresultat ihrer Kollegin gehabt.

Der Präsident würde lieber über «Recht und Ordnung» sprechen

McEnany hatte zuletzt am Sonntag in der Einfahrt des Weissen Hauses einige Minuten lang mit Reportern gesprochen, ohne sich dabei eine Gesichtsmaske überzustreifen. CNN meldete später, dass sich zwei Mitarbeiterinnen McEnanys ebenfalls angesteckt hätten.

Die Nonchalance des Weissen Hauses im Umgang mit dem Virus droht nun auch den Rest der heissen Wahlkampfphase zu überschatten. Trump möchte eigentlich über die Konjunktur sprechen oder über «Recht und Ordnung», Themenfelder, in denen er gemäss den Wählern eine gewisse Kompetenz besitzt.

Umfragen sehen Trumps Konkurrenten Biden vorne

Sollte sich der Wahlkampf aber erneut hauptsächlich um das Coronavirus drehen, dann besitzt der Präsident schlechte Karten. So sagt eine aktuelle Umfrage des Fernsehsenders NBC und der Wirtschaftszeitung «Wall Street Journal», dass nur gerade 35 Prozent der Amerikaner der Meinung sind, Trump sei besser geeignet, sich mit dem Virus zu befassen. Dieselbe Umfrage sieht Biden landesweit mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf Trump – deutlich mehr als die Erhebungen, die vor der ersten Fernsehdebatte erstellt wurden.

Das Trump-Lager allerdings zählt darauf, dass die plötzliche Erkrankung des Präsidenten ihm Sympathiepunkte verschaffen werde. Über das Wochenende verwies der Präsident höchstpersönlich auf eine Erhebung der Washingtoner Denkfabrik Democracy Institute, die Trump bei 46 Prozent der Stimmen sieht und Biden bei 45 Prozent.

Auch habe der Präsident in den politisch umkämpften Staaten die Nase vorn, sagten die Demoskopen. Die Umfrage wurde angeblich am Freitag abgeschlossen, also nachdem Trump sein positives Testresultat bekanntgegeben hatte.