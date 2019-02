Der erste Gipfel war ein Erfolg, wenigstens in den Augen der beiden Hauptdarsteller. Also steht nächste Woche die Fortsetzung bevor, vor neuer Kulisse. Nachdem sich der amerikanische Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un im Juni 2018 in Singapur getroffen haben, findet die zweite Unterredung der beiden Staatschefs am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi statt. So weit, so bekannt.

Unklar ist hingegen, was Trump und Kim nächste Woche eigentlich besprechen werden. Die amerikanische Seite beteuert zwar, dass der Gipfel dem Ziel diene, die «komplette Denuklearisierung» der koreanischen Halbinsel voranzutreiben, wie Aussenminister Mike Pompeo am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC sagte. Auf dem Sender Fox Business Network sagte Pompeo, dass die Amerikaner aufs Tempo drückten und hohe Erwartungen an die Nordkoreaner hätten.

So verlief das erste Treffen der beiden Staatsoberhäuptern: