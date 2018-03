Dies teilte Trump am Mittwoch über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Bei Jackson handele es sich um einen "hoch respektierten Admiral". Trump dankte Shulkin für seine Dienste für das Land und "unsere grossartigen Veteranen".

Bis zu Jacksons Bestätigung durch den US-Kongress soll der Pentagon-Vertreter Robert Wilkie den Ministerposten übergangsweise übernehmen.

Seit Trump im Januar 2017 das Präsidentenamt antrat, gab es in seiner Regierungsmannschaft schon viele Personalwechsel Mitte März entliess er seinen Aussenminister Rex Tillerson, ihm soll der bisherige CIA-Chef Mike Pompeo nachfolgen. Auch mehrere andere Minister tauschte der US-Präsident in den vergangenen Monaten aus. Auf den wichtigen Posten des Stabschefs im Weissen Haus und des Nationalen Sicherheitsberaters sowie in weiteren einflussreichen Positionen gab es ebenfalls Veränderungen.