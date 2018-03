Nun also H. R. McMaster: Übereinstimmend berichteten amerikanische Medien am Freitag, dass der Nationale Sicherheitsberater bei seinem Vorgesetzten endgültig in Ungnade gefallen sei und Präsident Donald Trump ihn deshalb bald entlassen werde. Weil Trump kein Interesse daran habe, den 55-jährigen Dreisternegeneral zu demütigen, dauert es vielleicht noch einige Tage, bis diese Personalie publik gemacht wird – denn zuerst muss das Pentagon einen neuen Posten für den Berufsmilitär finden, der 1984 bei den Streitkräften angeheuert hatte.

Aber Trump habe sich entschieden und geniesse in dieser Frage auch die Unterstützung seines Stabschefs John Kelly, eines Viersternegenerals im Ruhestand: McMaster, der im Februar 2017 Mike Flynn ersetzte, der über seine Kontakte zum russischen Botschafter in den USA gestolpert war, müsse weg. Kelly stört sich daran, dass der Sicherheitsberater hinter verschlossenen Türen Aussenminister Rex Tillerson unterminierte – und dabei Erfolg hatte. Trump entliess seinen Chefdiplomaten diese Woche. Dem Präsidenten wiederum stossen das steife Auftreten und die herablassende Art des Generals sauer auf. Sie erinnern ihn wohl an die Kadettenschule, die er in seinen Jugendjahren besuchen musste. Auch störte sich Trump daran, dass McMaster während seiner (eher seltenen) Fernsehauftritte keine gute Falle machte.

Mehr als Reagan

In den Augen der Öffentlichkeit ist diese Personalie ein weiteres Indiz dafür, dass die Regierung Trump nicht zur Ruhe kommt. Kein anderer Präsident hat in den ersten vierzehn Monaten seiner Amtszeit derart viele Berater entlassen und Kabinettsmitglieder auf die Strasse gestellt. Gemäss den Berechnungen der Politikwissenschafterin Kathryn Dunn Tenpas, die an der Denkfabrik Brookings Institution in Washington tätig ist, wechselte Trump fast die Hälfte seiner engen Berater aus – sei es auf dem Posten des Kommunikationsdirektors des Weissen Hauses (von Sean Spicer über Mike Dubke und Anthony Scaramucci bis hin zu Hope Hicks, die ihren Rücktritt Ende Februar ankündigte), oder im Amt des präsidialen Wirtschaftsberaters (von Gary Cohn zu Larry Kudlow). Gemeinhin beläuft sich die Fluktuationsrate im Weissen Haus auf rund 10 Prozent pro Jahr. Gemäss Tenpas wechselte der bisherige Rekordhalter Ronald Reagan in seinen ersten zwölf Monaten 17 Prozent seines «A-Team» aus, wie die Politikwissenschafterin den inneren Kreis um den Präsidenten nennt.

