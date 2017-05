Anschliessend werde er nach Israel und in den Vatikan reisen. Diese drei Stationen kommen zu den Besuchen Trumps beim NATO-Gipfel in Brüssel und beim G7-Gipfel in Sizilien hinzu, die bereits bekannt waren.

"Meine erste Auslandsreise als Präsident führt nach Saudi-Arabien, dann nach Israel und dann zu einem Ort, den meine Kardinäle sehr lieben - Rom", sagte Trump. Der Vatikan teilte mit, Papst Franziskus werde den US-Präsidenten am Morgen des 24. Mai empfangen.

Trump hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach zum Nahost-Konflikt geäussert, zu dessen Überwindung er beitragen wolle. Saudi-Arabien wache über die "zwei heiligsten Stätten des Islam", sagte er nun.

"Dort werden wir eine neue Grundlage der Kooperation und der Unterstützung mit unseren muslimischen Alliierten schaffen, um den Extremismus, Terrorismus und die Gewalt zu bekämpfen."

Der NATO-Gipfel findet am 25. Mai in Brüssel statt, der G7-Gipfel am 26. und 27. Mai in Taormina auf Sizilien.

Trumps erste Auslandsreise kommt im Vergleich zu früheren Präsidenten spät. Sein demokratischer Vorgänger Barack Obama hatte in seinen ersten 100 Tagen im Amt bereits neun Länder besucht. Der Republikaner George W. Bush unternahm in dieser Zeitspanne zwei Auslandsreisen.