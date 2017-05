So richtig begeistert über seine neue Rolle schien Andrew McCabe nicht zu sein, als er am Donnerstag seinen ersten öffentlichen Auftritt als geschäftsleitenden Direktor der Bundespolizei FBI (Federal Bureau of Investigation) hinlegen musste. Doch das hinderte den Karrierebürokraten, der nach der überraschenden Entlassung seines Vorgesetzten James Comey am Dienstagabend an die Spitze des FBI aufgerückt war, nicht daran, einige Dinge klarzustellen.

So versicherte er den versammelten Mitgliedern des Geheimdienstausschusses im Senat, dass die «höchst signifikanten» Ermittlungen im Zusammenhang mit den russischen Einmischungsversuchen in den amerikanischen Wahlkampf andauerten – ungeachtet der Kritik an diesen strafrechtlichen Untersuchungen aus dem Weissen Haus. «Niemand kann die Männer und Frauen des FBI stoppen», sagte McCabe. Wenig später fügte er an, auf die entsprechende Frage einer republikanischen Senatorin: «Wir schränken unsere Aktivitäten nicht ein.» Und politische Beeinflussungsversuche würden «keineswegs» zum Ziel führen.