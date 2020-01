Triebwerke haben versagt: Ukrainisches Passagierflugzeug in Teheran abgestürzt – alle 173 Insassen tot

Eine ukrainische Passagiermaschine ist am Mittwochmorgen in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond kamen alle Insassen ums Leben. Ein Sprecher sagte am Mittwochmorgen im iranischen Staatsfernsehen, es seien alle 173 Passagiere und Crewmitglieder getötet worden.

Nach dem Absturz der Boeing 737-800 hatte die iranische Nachrichtenagentur Insa zunächst von 180 Insassen berichtet. Unter den Toten sollen drei deutsche Staatsbürger gewesen sein. Das teilte der ukrainische Aussenminister Wadim Pristaiko am Mittwoch via Twitter mit.

Russischen Medien zufolge war die Maschine von Ukraine International Airlines auf dem Weg von Teheran nach Kiew und stürzte kurz nach dem Abflug ab.

Die iranische Luftfahrtbehörde führte den Crash auf einen technischen Defekt zurück, wie der iranische Nachrichtensender Chabar unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde berichtete. Diese Version bestätigte am Mittwoch Vormittag auch die ukrainische Botschaft in Teheran. Das Unglück sei ausdrücklich nicht mit dem Iran-Konflikt zwischen dem Iran und den USA in Verbindung zu bringen. Wie die Botschaft mitteilt, hätten die Triebwerke der Boeing 737-800 versagt.

Unter den 173 Opfern befanden sich 82 Iraner, 63 Kanadier, 11 Ukrainer, 10 Schweden, 4 Afghanen, 3 Deutsche und 3 Briten. Die Aussendepartemente der betroffenen Länder bestätigten diese Zahlen.