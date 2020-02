So einige Piloten mussten am Montag die Landung am Flughafen Heathrow abbrechen. Planespotter beobachteten gar eine British-Airways-Maschine, die zwar aufsetzte, aber wieder abheben musste. «Touch and go!», hört man sie im Hintergrund der Videoaufnahme (oben) rufen.

Spektakulär waren die Landemanöver auch in Hamburg. Ein Video zeigt, wie ein Flugzeug ganz schön ins Wanken gerät, bevor es auf der Landebahn aufsetzte. (smo)

