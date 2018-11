Die Tiere hatten gegorene Holzäpfel gegessen, die schon am Baum fermentiert waren. "Sie sind nun von den Holzäpfeln betrunken", zitierten die Medien am Mittwoch aus einer Mitteilung der Polizei an die Bevölkerung.

Die eingefangenen Tiere seien in einer "Ausnüchterungszelle für Waschbären" gelandet. Später seien wieder in die Wildnis entlassen worden.